دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه (۱۷ جولای) طی مراسمی در قصرسفید، گفت که جام جهانی ۲۰۲۶ "بزرگترین جام جهانی تاریخ تا کنون" است.

رییس جمهور ترمپ افزود که این رقابت‌‎ها نه تنها ریکاردهای تازه‌ای را در فوتبال جهان ثبت کرده، بلکه تصویری مثبتی از ایالات متحدۀ امریکا را به نمایش گذاشته است.

این اظهارات رییس جمهور ترمپ در حالی بیان می‌شود که فقط یک‌روز تا برگزاری رقابت نهایی جام جهانی فوتبال باقی مانده که قرار است تیم‌های ارجنتاین و اسپانیا برای کسب جام طلایی به مصاف هم بروند.

دونالد ترمپ با اشاره به حضور میلیون‌ها طرفدار کشورهای اشتراک کننده در این جام گفت: "این رقابت‌ها جهان را به همدیگر نزدیک کرد. جام جهانی ۲۰۲۶ تقریباً هر ریکارد قابل تصوری را شکسته است. این بزرگ‌ترین جام جهانی تاریخ است."

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ برای نخستین بار میزبان ۴۸ کشور بود و این مهم پای میلیون‌ها هوادار تیم‌های شرکت کننده را به سه کشور میزبان کشاند.

رییس جمهور ایالات متحده همچنین از استقبال گستردۀ تماشاگران از این جام خبر داده گفت: " با بیش از شش و نیم میلیون تماشاگر، این رقابت ها با فاصله، پربیننده ترین جام جهانی تاریخ بوده است و شمار تمام تماشاگران از مجموع تماشاگران دو جام جهانی قبلی نیز بیشتر شده است."

دونالد ترمپ تاکید کرد که بسیاری از بازدید کنندگان با ذهنیتی متفاوت وارد امریکا شدند، اما به گفتۀ وی تجربۀ حضور شان در امریکا نظر این افراد را تغییر داد. او افزود: "بسیاری از کشورها نمی‌دانستند چه انتظاری داشته باشند، اما عاشق ایالات متحده شدند و کسانی که به اینجا آمدند، دوباره باز خواهند گشت."

رییس جمهور ترمپ با اشاره به میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ گفت: "هشت سال قبل در سال ۲۰۱۸ من این افتخار را داشتم که در زمینۀ کسب میزبانی جام جهانی فوتبال برای امریکای شمالی، کمک کنم ... و سرنوشت طوری رقم زد که من رییس جمهور امریکا باشم و قرار نبود که من اکنون اینجا باشم."

دونالد ترمپ همچنان با اشاره به فضای فرهنگی مسابقات افزود که وقتی نی‌نوازی استکاتلندی‌ها را دیدم که با شور و شعف می‌نواختند گفتم که واقعا متفاوت است.

در همین مراسم، جیانی اینفانتینو، رییس فدراسیون بین‌المللی فوتبال از نقش امریکا برای برگزاری این رقابت ها قدردانی کرد و گفت که این جام جهانی، "فراتر از همۀ انتظار ها" بوده و "رویایی امریکایی" را به واقعیت مبدل کرد.

اینفانتینو خطاب به رییس جمهور ترمپ گفت: "این جام جهانی بدون شما هرگز نمی‌توانست چنین موفقیت شگفت‌انگیزی باشد.

جام جهانی فوتبال در ۱۱ جون با شرکت ۴۸ تیم که خود نخستین ریکارد حضور تعداد تیم‌های شرکت کننده بود، در شهر مکسیکو سیتی، مکسیکو آغاز شد و قرار است روز یکشنبه ۱۹ جولای آخرین بازی برای کسب لقب قهرمانی این جام در استدیوم مت‌لایف نیویارک نیوجرسی میان تیم‌های ارجنتاین و اسپانیا برگزار شود.