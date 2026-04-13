دونالد ترمپ زمان دقیق آغاز محاصرۀ بحری ایران را تایید کرد

با نزدیک شدن به آغاز محاصرۀ بحری ایران از سوی نظامیان امریکایی، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده زمان دقیق این عملیات را تایید کرد.

رییس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد که نیروهایی امریکایی قصد دارند کشتی‌هایی را که به بنادر ایران وارد یا از این بنادر خارج می‌شوند، از روز دوشنبه ۱۳ اپریل (۲۴ حمل) ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق ایالات متحده محاصره کنند.

پیش از این، فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) در بیانیه‌ای این زمان را اعلام و بر "محاصرۀ تمام ترافیک بحری ورودی به بنادر ایران و خروجی از آن‌ها" تاکید کرده بود.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه، برای اولین بار از این تصمیم امریکا خبر داده و اعلام کرد که نیروی بحری ایالات متحده بستن تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد.

این اقدام پس از شکست مذاکرات طولانی با ایران برای پایان دادن به جنگ، نگرانی‌ها را افزایش داده و آتش‌بس شکنندۀ دوهفته‌ای را به خطر انداخته است.

در همین حال، اطلاعات نشر شده از سوی کپلر - شرکت جهانی ردیابی کشتی‌ها- نشان می‌دهد که دو نفتکش مرتبط با ایران، پیش از محاصرۀ برنامه‌ریزی‌شدۀ بنادر و مناطق ساحلی ایران توسط امریکا، از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج شدند.

معلومات کپلر نشان می‌دهد که نفتکش آرورا حامل محصولات نفتی ایران است، در حالی که نفتکش نیو فیوچر نفت و گاز بارگیری شده از بندر الحمریه در امارات متحده عربی را حمل می‌کند.

همزمان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که دو نفتکش بزرگ تحریم‌شده حامل نفت خام ایران در بنادر هند لنگر انداخته ‌اند؛ اتفاقی که می‌تواند نخستین مورد از این نوع در حدود هفت سال گذشته باشد.



