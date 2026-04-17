رییس جمهور ترمپ: تنگۀ هرمز 'کاملاً' باز است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امروز جمعه اعلام کرد که تنگه هرمز "کاملاً" باز است. رییس جمهور ترمپ می گوید که ایران توافق کرده است که هرگز دیگر تنگۀ هرمز را مسدود نمی کند.

دونالد ترمپ، در یک سلسله پیام‌های تروت سوشیل در بارۀ تنگۀ هرمز گفته است که این تنگه پس از این به عنوان یک ابزار علیه جهان استفاده نخواهد شد.

از جانب دیگر، رییس جمهور ایالات متحده در یک مصاحبه تلیفونی کوتاه با خبرگزاری آکسیوس گفت: "ایرانی‌ها می‌خواهند ملاقات کنند. آنان می‌خواهند به توافق برسند. فکر می‌کنم احتمالاً آخر هفته ملاقاتی برگزار شود."

رییس جمهور ترمپ این را هم گفته است که ایران با کمک ایالات متحده تمام ماین های بحری را برداشته یا در حال برداشتن آنها است.

از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است در راستای آتش‌بس در لبنان، عبور و مرور تمام کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز برای مدت باقی‌مانده از آتش‌بس، در مسیر هماهنگ‌شده‌ای که قبلاً توسط سازمان بنادر و کشتی رانی حکومت ایران اعلام شده است، کاملاً باز اعلام می‌شود.

توافق ایران بدون سلاح هسته‌ای

در حالیکه محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده در پرتو تلاش‌ها برای ترتیب دادن دور دیگری از مذاکرات صلح ادامه دارد دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا گفت که به باور او به توافق با ایران بسیار نزدیک شده اند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا گفت:"به نظر می‌رسد که ما قرار است با ایران به توافق برسیم و این توافق خوبی خواهد بود. این توافق خواهد بود که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت."

یکی از مسایل که باعث بن بست مذاکرات اسلام آباد میان امریکا و ایران شد، ظاهراً موضوع ادامۀ فعالیت های هسته‌ای ایران بود.

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه در قصرسفید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که آیا توقف غنی سازی یورانیم از سوی ایران برای ۲۰ سال کافیست گفت که هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد.

دونالد ترمپ، افزود: "ما یک بیانیه داریم، یک بیانیه بسیار قدرتمند، مبنی بر اینکه آنان [ایران] - فراتر از ۲۰ سال - سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. هیچ محدودیت ۲۰ ساله ای وجود ندارد."

رییس جمهور ترمپ تاکید کرد که این توافق ایران به دلیل حمله‌ای است که ایالات متحده با بم‌افکن (بی - ۲) انجام داد.

رییس جمهور ترمپ علاوه کرد: "ما در حال حاضر رابطه بسیار خوبی با ایران داریم، هرچند باور کردنش سخت است. و فکر می‌کنم ترکیبی از حدود ۴ هفته بمباران و یک محاصره بسیار قدرتمند است."

تا زمان نشر این گزارش، مقامات ایران در این باره اظهارات رییس جمهور ترمپ چیزی نگفته اند.

این درحالیست که عاصم منیر، لوی درستیز قوای مسلح پاکستان عصر پنجشنبه در ایران با مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران ملاقات کرد، دونالد ترمپ، روز پنجشنبه گفت که دیدار بعدی بین ایالات متحده و ایران ممکن است در آخر هفته برگزار شود.

رییس جمهور ترمپ به خبرنگاران گفت که اگر قرار باشد توافقنامۀ ختم جنگ با ایران در پاکستان امضا شود، حاضر است به آنجا برود.

اما منابع ایرانی به رویترز گفته اند که پیش از دستیابی به توافق اولیه، باید تعدادی از مسایل باقی‌مانده حل و فصل شود.

این منبع گفت که دیدار بین دو طرف می‌تواند به امضای یک یادداشت تفاهم و سپس یک توافق جامع برای ۶۰ روز منجر شود.