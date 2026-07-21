دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز سه شنبه (۲۱جولای) از جوزف عون، رییس جمهور لبنان، در قصر سفید میزبانی می‌کند.

برخی از منابع لبنانی به رسانه‌ها گفته اند که انتظار می‌رود جوزف عون در این دیدار بر تقویت روابط دوجانبه، تطبیق توافقنامهٔ اخیر میان لبنان و اسراییل و بیرون شدن نظامیان اسراییلی از جنوب لبنان تاکید کند.

دیدار میان هردو رهبر در حالی صورت گرفت که پس از خروج اولین دستهٔ نظامیان اسراییلی از ساحۀ زوتار الغربیه در جنوب لبنان، نظامیان لبنانی روز سه شنبه در این ساحه مستقر می‌شوند.

این اقدام براساس توافقنامهٔ اخیری صورت گرفته که ماهٔ گذشته به وساطت ایالات متحده میان لبنان و اسراییل امضا شد.

هدف عمدهٔ این توافقنامه، خلع سلاح گروه حزب الله در لبنان، بیرون شدن نظامیان اسراییلی از آن کشور و فراهم کردن زمینه برای روابط صلح آمیز دوجانبه میان لبنان و اسراییل می‌باشد.

در نزدیک به بیست سال گذشته، این نخستین بار است که یک رییس جمهور لبنان به قصر سفید می‌آید.

جوزف عون پیش از این روز دوشنبه با مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، دیدار کرد.

وزارت خارجهٔ ایالات متحده در اعلامیه‌ای گفته است که در این دیدار مارکو روبیو از "شجاعت حکومت لبنان تحت رهبری رییس جمهور عون به خاطر تلاش قاطعانه برای بازپس گیری حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و از بین بردن تاسیسات تروریستی آن و حرکت به سوی صلح" تمجید کرد.

براساس این اعلامیه، مارکو روبیو بر تعهد ایالات متحده به حمایت از اجرای موفقانۀ چارچوب سه‌جانبه و حمایت از تلاش‌های حکومت لبنان برای تحقق صلح، احیای اقتصاد و آیندۀ بهتر برای مردم لبنان تاکید کرد.