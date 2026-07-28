دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، امروز سه شنبه ۲۸ جولای با ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین و بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل در قصر سفید دیدار می‌کند.

بر اساس برنامۀ کاری رییس جمهور ترمپ که قصر سفید آن را اعلام کرده است، دیدار با زیلینسکی ساعت ۹:۳۰ و دیدار با نتنیاهو ساعت ۱۱:۰۰ صبح، بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.

بنیامین نتنیاهو روز دوشنبه و هنگام عزیمت به سمت ایالات متحده به خبرنگاران گفت که بحث ایران در صدر اجندای گفتگوهایش با دونالد ترمپ قرار دارد. نتنیاهو پیش از سفر به واشنگتن دی‌سی گفته بود که رژیم ایران یا باید تغییر کند یا آن‌قدر تضعیف شود که مجبور شود برنامۀ هسته‌ای خود را متوقف کند.

قرار است رییس جمهور ترمپ پس از دیدار با صدر اعظم اسراییل در مراسم یادبود از لندسی گراهام، سناتور فقید امریکایی شرکت کند. نتنیاهو نیز در این مراسم شرکت خواهد داشت.

دیدار رییس جمهور ترمپ و ولادمیر زیلینسکی پس از آن انجام می‌شود که شامگاه شنبه گذشته، نیروهای اوکراینی کشتی‌های حامل محموله‌های نظامی ایران را که به سمت روسیه در حرکت بود، در بحیرۀ خزر هدف حملات قرار دادند.