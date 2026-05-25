ترمپ: توافق با ایران عالی باشد؛ عربستان و قطر به توافقات ابراهیم بپیوندند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، با صدور ضرب الاجل قاطع، اعلام کرد که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود.

رییس جمهور ترمپ با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، گفته است که توافق باید برای همه عالی باشد، در غیر آن هیچ توافقی وجود نخواهد داشت. او گفته است که در صورت عدم توافق، امریکا، قوی‌تر از همیشه، به میدان نبرد باز خواهد گشت.

پس از گفتگوهای روز شنبه با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین، رییس جمهور ترمپ، پیوستن فوری این کشورها به توافقات ابراهیم را الزامی اعلام کرد.

رییس جمهور ترمپ گفته است که توافقات ابراهیم، رونق اقتصادی و اجتماعی قدرتمندی را برای اعضای فعلی آن به ارمغان آورده و برای صلح و رفاه در شرق میانه بی‌نظیر بوده است.

دونالد ترمپ گفت: "این مهم‌ترین توافقی خواهد بود که این کشورها تا به حال امضا خواهند کرد. هیچ چیز از آن پیشی نخواهد گرفت."

او از عربستان سعودی و قطر خواست تا پیشگام این مسیر باشند و دیگران نیز به سرعت از آن پیروی کنند.

رییس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که امتناع از این کار به معنای حذف از توافق‌نامه ایران خواهد بود.

رییس جمهور ترمپ گفت: "بنابراین، من الزاما درخواست می‌کنم که همه کشورها به گونۀ فوری توافقات ابراهیم را امضا کنند، و اگر ایران توافق‌نامه را با من، به عنوان رییس جمهور ایالات متحده امریکا، امضا کند، باعث افتخار خواهد بود که آنها نیز بخشی از این ایتلاف جهانی بی‌نظیر باشند."

آقای ترمپ، در پیام خود همچنان گفته است که: "شرق میانه متحد، قدرتمند و از نظر اقتصادی قوی خواهد بود و شاید هیچ منطقۀ دیگری در جهان مانند آن نباشد!".

او گفته است که با نشر این پیام، از نمایندگان خود می‌خواهد تا روند امضای این کشورها در توافقات تاریخی ابراهیم را آغاز و با موفقیت تکمیل کنند.