رییس جمهور ترمپ، سارا راجرز را به حیت رییس رسانۀ جهانی ایالات متحده نامزد کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، سارا راجرز معاون بخش دپلوماسی عامه در وزارت خارجه ایالات متحده را به حیث رییس اداره رسانه جهانی ایالات متحده( USAGM)که از برنامه های صدای امریکا و شبکه های خبری دیگر نظارت میکند، تعیین کرد.

راجرز، روز پنجشنبه (۱۲ مارچ) در حساب کاربری شبکۀ اجتماعی ایکس خود نوشت: " من از بابت نامزدی ام به پست رهبری اداره رسانه جهانی ایالات متحده امریکا عمیقاً میبالم و از رییس جمهور ترمپ تشکر میکنم نقش که در صورت تأیید، آن را همزمان با این سمت بر عهده خواهم داشت. مشتاقم که کار را آغاز کنم و منتظر تعامل با کانگرس هستم."

او خاطر نشان کرد که "گفتن حقیقت و دور زدن سانسور، از جمله در جوامع بسته، از دلایل بسیار مهم برای من اند. این‌ها از وظایف حیاتی وزارت خارجه میباشد. همچنان از دلایل اساسی اند که امریکا همچنان به تأمین مالی نهادهای رسانه‌ای مستقر در USAGM ادامه می‌دهد، حتی در عصری که رسانه‌های بخش خصوصی به شکوفایی رسیده‌اند."

در حالی که راجرز منتظر تأیید مجلس سنای امریکا است، مایکل ریگاس، معاون وزیر خارجه در امور مدیریت و منابع، به عنوان مدیرعامل موقت رسانۀ بین المللی ایالات متحده خدمت خواهد کرد و کاری لیک، معاون فعلی اجرایی، به خدمت خود در این سمت ادامه خواهد داد.

راجرز با اشاره به ریگاس و لیک گفت: "من انرژی و تعهد آنان را تحسین می‌کنم و مشتاقم با سایر اعضای تیم USAGM دیدار کنم."

رسانۀ بین المللی ایالات متحده بر چندین نهاد رسانه ای ، از جمله: صدای امریکا (VOA)، دفتر نشرات رادیویی برای کیوبا، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد، شبکه‌های پخش برای شرق میانه و صندوق باز تکنالوژی، نظارت دارد.