در پی وقوع زلزلۀ مرگبار و ویرانگر در ونزویلا، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به همه نهادهای دولتی امریکا دستور کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان را داده است.

بر اساس تازه‌ترین آمار و تا زمان نشر این گزارش، شمار کشته شدگان این زلزله به ۱۶۴ نفر و زخمی شدگان به بیش از ۹۷۰ نفر رسیده است، اما ادارۀ زمین شناسی ایالات متحده پیش‌بینی کرده است که شمار قربانیان این رویداد ممکن از مرز ۱۰هزار نفر فراتر رود.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه ۲۵ جون در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "ایالات متحده آماده است، مایل است و توانایی کمک دارد! به همه نهادهای دولت خود دستور داده‌ام برای حرکت سریع آماده شوند. ما در کنار دوستان جدید و بزرگ خود خواهیم بود. گزارش‌های ابتدایی خوب نیست."

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، نیز در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که "امریکا در این زمان دشوار در کنار مردم ونزویلا ایستاده است" و نیز افزوده است که به دستور رییس جمهور ترمپ، تیم‌های جستجو و نجات و امکانات طبی و بشردوستانه را به ونزویلا اعزام می‌کند.

دلسی رودریگز، سرپرست ریاست جمهوری ونزویلا، این رویداد را "تراژیدی واقعی" خوانده و گفته است که آمار ابتدایی شامل قربانیان ایالت لا گوایرا که بیشترین آسیب را دیده است، نمی‌شود.

رودریگز بامداد پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی گفت: "ده‌ها ساختمان فروریخته‌اند و ما در حال حاضر در حال انجام عملیات بسیار شدید نجات هستیم تا حد امکان جان انسان‌ها را نجات دهیم."

سرپرست ریاست جمهوری ونزویلا گفت که حکومت وی بر عملیات امداد و نجات تمرکز دارد. او از رسیدن تیم‌های امدادرسان از کشورهای دیگر خبر داد و از کشورهای کمک کننده، به شمول رییس جمهور ایالات متحده، قدردانی کرد.

ادارۀ زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرده است که ابتدا یک زلزله با شدت ۷.۲ به مقیاس ریکتر در حدود ۱۶۰ کیلومتری غرب کاراکاس رخ داد و کمتر از یک دقیقه بعد، زلزلۀ دیگر با شدت ۷.۵ ریکتر در این ساحه به وقوع پیوست.