اکسیوس: ویتکاف و عراقچی راهی سویس شده اند

استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور ترمپ در امور صلح و عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، به هدف انجام مذاکرات راهی سویس شده اند.
شبکۀ خبری اکسیوس گزارش داده است که با توافق آتشبس در لبنان، تلاشها برای تبدیل تفاهمنامۀ امریکا و ایران به یک توافق دایمی و منطقهای آغاز شده است.
پیش از این قرار بود که نمایندگان امریکا و ایران پس از دستیابی به تفاهم در مورد پایان جنگ، روز جمعه (۱۹ جون)، دور اول مذاکرات را در سویس آغاز کنند.
اکسیوس نوشته است که با توافق آتشبس در لبنان، ویتکاف به سویس سفر کرد تا به جرد کوشنر، داماد و مشاور ریس جمهور ترمپ که در حال حاضر آنجاست، بپیوندد و عباس عراقچی نیز قرار است روز شنبه به سویس سفر کند.
قرار است نمایندگان هر دو طرف در اقامتگاه برگشوتز در سویس، واقع در منطقهای کوهستانی، مذاکرات را برگزار کنند.
قصر سفید، روز جمعه (۱۹ ماه جون) به صدای امریکا گفت که اسراییل و گروه حزبالله لبنان به آتش بس توافق کرده اند که قرار است از ساعت چهار عصر جمعه به وقت محل، به اجرا گذاشته شود.
طبق تفاهمنامۀ موجود بین ایالات متحده و ایران، ایالات متحده، ایران و متحدان آنها، از جمله لبنان، باید فوراً و برای همیشه عملیات نظامی را در تمام جبههها پایان دهند.
این تلاشها برای آغاز دور جدید مذاکرات، پس از امضای تفاهمنامهای ۱۴ مادهای بین تهران و واشنگتن در چند روز پیش صورت میگیرد؛ این تفاهمنامه یک فرصت ۶۰ روزه برای توقف خصومتها و حل اختلافات بر سر برنامهای هستهای ایران و سایر مسایل پیچیده ایجاد میکند و راه را برای یک توافق درازمدت هموار میسازد.
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