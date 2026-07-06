دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده ، روز دوشنبه (۶ جولای) گفت که دستیابی به راهحل برای پایان جنگ اوکراین، بسیار نزدیکتر از آن چیزی است که مردم تصور میکنند. رییس جمهور ترمپ گفت که در نشست ناتو که این هفته در ترکیه برگزار میشود، درباره اوکراین گفتگو خواهد کرد.
رییس جمهور ترمپ گفت:"فکر میکنم خیلی بیشتر از آنچه مردم تصور میکنند به نتیجه نزدیک شدهایم. و رییسجمهور پوتین میخواهد این جنگ پایان یابد؛ این را با اطمینان کامل میگویم. گفتوگوی خوبی داشتیم. و رییسجمهور زیلنسکی هم اکنون واقعاً میخواهد این جنگ خاتمه یابد."
وی افزود: "ما به نشست ناتو میرویم و درباره این موضوع گفتوگو خواهیم کرد. فکر میکنم موفق میشویم؛ فکر میکنم این جنگ را پایان خواهیم داد.این وضعیت واقعاً وحشتناک بوده است. "
رییس جمهور ترمپ روز شنبه با ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه و ولادمیر زیلینسکی، رییسجمهور اوکراین مکالمه تلفونی داشت. رییس جمهور مکالمه اش با پوتین را مثبت توصیف کرد و افزود که در نشست سران ناتو روی ختم جنگ اوکراین بحث خواهد کرد.
در همین حال روسیه صبح روز دوشنبه، کیف را با راکت ها و درون ها هدف حملات سنگین قرار داد، که به گفته مقامات اوکراینی ۱۲ نفر در آن کشته شدند.
بر اساس معلومات نیروهای هوایی اوکراین، این کشور نتوانست هیچیک از ۲۳ میزاییل بالستیک شلیک شده از سوی روسیه را رهگیری و سرنگون کند.
مسکو در سال جاری، همزمان با کند شدن پیشروی نیروهایش در میدان نبرد، حملات هوایی خود را تشدید کرده است.
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