ترمپ: پیشرفت در مذاکرات با ایران در یک یا دو روز روشن خواهد شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که مذاکرات با ایران ادامه دارد و پیشرفت در این زمینه ممکن در یک یا دو روز آینده، روش شود.

ترمپ که اوایل سه شنبه (نهم جون) حین برگشت از نیویارک به واشنگتن، با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که "ما با ایران مذاکرات مستمری داریم و این مذاکرات متوقف نشده است. کم از کم تا یک یا دو روز دیگر می‌توانیم برداشتی داشته باشیم، اما فکر می‌کنم خوب به پیش می‌رود".

رییس جمهور ترمپ گفت که در "مراحل پایانی چیزی استیم که یک توافق بسیار بسیار خوب خواهد بود. توافقی که به هیچ شکل و صورتی اجازهٔ دستیابی به سلاح هسته‌ای را (به ایران) نخواهد داد".

ترمپ در اشاره به محاصرهٔ دریایی ایران گفت که این "محاصره همچنان صددرصد برقرار است. هیچ چیزی از محاصرهٔ ما عبور نمی‌کند. نه نفت، نه درآمد، نه هیچ چیز دیگر "، ولی افزود که با امضای توافق با ایران، تنگهٔ هرمز نیز "بلافاصله" باز خواهد شد.

در همین حال، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، که کشورش نقش میانجی را در مذاکرات غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران ایفا می‌کند، گفته است که هدف نهایی در این مذاکرات، در حال تحقق است.

در پی تشنج دو روز گذشته میان اسراییل و ایران، رییس جمهور ترمپ از هردو طرف خواست که حملات خود را فوراً توقف دهند تا ایالات متحده بتواند مذاکرات با ایران را تمام کند.

اسراییل و ایران هردو از توقف حملات بر یکدیگر خبر دادند، ولی ایران گفته است که اگر حملات اسراییل در لبنان ادامه پیدا کند، حمله بر اسراییل را از سر خواهد گرفت. در عین حال، بنیامین نتنیاهو، صدارعظم اسراییل، هشدار داد که اقدام ایران با پاسخ سنگین روبرو خواهد شد.

پس از انفاذ آتش‌بس ماه اپریل، این نخستین رویارویی مستقیم میان اسراییل و ایران بود. اتحادیهٔ اروپا، پاکستان و کشورهای شرق میانه، خواستار تنش زدایی شده و گفته اند که درگیری میان اسراییل و ایران، به سود هیچ کسی نیست.

سقوط هلیکوپتر امریکایی

فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) از سقوط یک هلیکوپتر نظامی امریکا در نزدیکی تنگهٔ هرمز، خبر داده و گفته است که عملهٔ این هلیکوپتر نجات یافته است.

سنتکام دلیل سقوط این هلیکوپتر را واضح نکرده ولی گفته است که تحقیقات در زمینه جریان دارد.

به گفتهٔ سنتکام، این هلیکوپتر نوع اپاچی در حال گزمه بود که در نزدکی سواحل عمان سقوط کرد.

سنتکام گفته است که عملهٔ این هلیکوپتر که تعداد شان به دو نفر می‌رسید، توسط نظامیان امریکایی به گونهٔ‌ مصوون نجات داده شدند و در وضعیت باثبات قرار دارند.