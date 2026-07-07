دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، روز سه ‌شنبه ۷ جولای گفت که با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، و ولادیمیر زیلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، گفت‌وگو کرده و ابراز امیدواری کرد که جنگ اوکراین به‌زودی پایان یابد.

ترمپ در دیدار با رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، در حاشیه نشست ناتو در انقره گفت که گفت‌وگوی بسیار خوبی با رییس‌جمهور پوتین و رییس جمهور زیلنسکی داشته است،‌ و وی فکر میکند که هر دو طرف خواهان توافق هستند و ابراز امیداواری کرد که جنگ اوکراین به زودی پایان خواهد یافت.

قرار است ترمپ و زیلنسکی روز چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو با یکدیگر دیدار کنند. زیلنسکی گفته است در این دیدار درباره نیاز فوری اوکراین به سیستم دفاع هوایی برای مقابله با حملات راکتهای‌های بالستیک روسیه گفت‌وگو خواهد کرد.

از سوی هم ،‌اردوی اوکراین روز سه شنبه ۷ جولای گفت که هشت نفتکش متعلق به روسیه را در حال انتقال سوخت به کریمیه با درون هدف قرار داده است .

نیروهای اوکراینی میگویند این نفتکشها راکه هر یک تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند و ظرفیت حمل حدود ۷ هزار تُن نفت را دارند، در دریای آزوف هدف قرار داده‌اند.

این حمله یک روز پس از حمله اوکراین به پالایشگاه اورمسک که یکی از بزرگترین پالایشگاه نفت روسیه در سایبریا به شمار میرود صورت میگیرد.

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود به زیرساخت‌های لوژستیکی و انرژی روسیه را در پاسخ به حملات میزاییلی ودرون روسیه بر کییف افزایش داده است.

قابل یاد آوریست که آمار تلفات حملات سنگین روز دوشنبه روسیه بر کییف به ۲۸ تن افزایش یافت.