رییس جمهور ترمپ: به وزارت جنگ فرمان انتشار هرگونه سوابق مرتبط به اشیای ناشناخته شدۀ فضایی را خواهم داد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که به وزارت جنگ و سایر ادارات دولتی فرمان انتشار هرگونه سوابق مرتبط به حیات فرازمینی و اشیای ناشناخته شدۀ فضایی را صادر خواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت: "مبنی بر موجودیت علاقه‌مندی فوق‌العاده‌، من به وزیر جنگ و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه دستور خواهم داد تا روند شناسایی و انتشار اسناد دولتی مربوط به حیات بیگانه و فرازمینی، پدیده‌های هوایی ناشناس، اشیای ناشناخته شدۀ فضایی و هرگونه اطلاعات دیگر مرتبط با این موضوعات بسا پیچیده، اما بسیار جالب و مهم را آغاز کنند."

از بارک اوباما، رییس جمهور پیشین ایالات متحدۀ امریکا در همین اواخر در یک مصاحبۀ پادکستی پرسیده شد که آیا موجودات فرازمینی واقعی اند یا نه. او پاسخ داد: "آنها واقعی استند، اما من آنها را ندیده‌ام."

رییس جمهور ترمپ، روز پنجشنبه در طیارۀ مخصوص ریاست جمهوری، در مورد اظهارات اوباما گفت: "نمی‌دانم که آیا آنها واقعی استند یا نه. می‌توانم به شما بگویم که او اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ را ارایه داده است. قرار نیست او این کار را انجام دهد. او اشتباه بزرگی را مرتکب شده است."

رییس جمهور ترمپ گفت: "ممکن است با فسخ طبقه بندی این اطلاعات، او را از جنجال نجات دهم."

اوباما پس از مصاحبۀ اخیر خود در پادکست، اظهارات خود را روشن کرد و گفت که شواهدی از "برقراری ارتباط موجودات فضایی" با انسان‌ها را ندیده است، اما "از نظر آماربندی، کاینات آنقدر بزرگ است که احتمال وجود حیات در آن زیاد است."

رییس جمهور ترمپ، روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی در مورد نظریات خود از این موضوع، گفت: "من در مورد آن نظری ندارم. من هرگز در مورد آن صحبت نمی‌کنم. بسیاری از مردم این کار را می‌کنند. بسیاری از مردم آن را باور می‌کنند."