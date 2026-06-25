دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که ایران در مذاکرات مقدماتی با واشنگتن، امتیازات بزرگ می‌دهد.

ترمپ روز چهارشنبه (۲۴جون) حین دیدار از کانگرس ایالات متحده، گفت: "طوری که می‌دانید، ما با تفاوت بزرگ برنده‌ایم. ایران امتیازات بسیار بزرگ می‌دهد."

رییس جمهور ترمپ قبل از این در دیدار با مارک روته، منشی عمومی ناتو، گفت که هر توافقی نهایی با ایران که پرداخت حق العبور در تنگهٔ هرمز شامل آن باشد، غیرقابل قبول خواهد بود. زیرا به گفتهٔ ترمپ "ما تنگه‌های زیادی داریم. اگر برای آنان (ایران) این کار را کنید، باید برای دیگران نیز کنید... این کار بازی را تغییر خواهد داد.".

رییس جمهور ترمپ گفته است که ایران به ایالات متحده اطلاع داده که هیچ نوع حق العبور را از کشتی‌های که از تنگهٔ هرمز عبور می‌کنند، مطالبه نمی‌کند.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ‌ ایالات متحدهٔ امریکا، روز پنجشنبه (۲۵جون) در یک نشست با وزیران خارجهٔ کشورهای خلیج در بحرین، گفت که کشورهای خلیج نیز از وضع حق العبور در تنگهٔ هرمز حمایت نمی‌کنند.

روبیو همچنان گفت که هر نوع توافق با ایران، ضامن امنیت متحدان عرب واشنگتن خواهد بود.

مارکو روبیو گفت که واشنگتن می‌خواهد تا این اطمینان را حاصل کند که "هر تصمیمی که در طول این روند مذاکرات اتخاذ می‌شود، منافع شرکا و متحدان ما در منطقه، همیشه در آن مدنظر قرار گیرد".

به گفته وزیر خارجهٔ ایالات متحده "هیچ بخشی در این توافق وجود ندارد که امنیت، ثبات یا رفاه متحدان ما در منطقه خلیج‌فارس را تضعیف کند".

در پی امضای تفاهمنامهٔ اخیر میان ایالات متحده و ایران، هردو طرف روز یکشنبه نخستین دور مذاکرات مقدماتی را به هدف دستیابی به یک توافق نهایی، در سویس برگزار کردند.

قطر و پاکستان، کشورهای میانجی در مذاکرات، گفته اند که واشنگتن و تهران بر یک نقشهٔ راه برای دستیابی به یک توافق نهایی ظرف ۶۰روز آینده، موافقه کردند.