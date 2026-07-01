دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که مذاکرات با ایران و خلع سلاح هسته‌ای آن کشور، به خوبی به پیش میرود.

ترمپ که روز چهارشنبه (اول جولای) با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که "خلع سلاح هسته‌ای ایران به ‌خوبی به پیش می‌رود. آنان جلسات بسیار خوبی برگزار کرده‌اند و خواهیم دید".

رییس جمهور ایالات متحده گفت: "طوری که می‌دانید، ما سه شب پیهم ضربات سنگینی به آنان وارد کردیم، اما رابطه‌ ما بسیار خوب است. بنابراین من آن را خلع سلاح هسته‌ای می‌نامم و همهٔ اینها در حال وقوع است. همه‌ چیز خوب به پیش می‌رود."

ترمپ هفتهٔ گذشته با نشر پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، گفته بود که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح و برای مدت طولانی در آینده، توافق کرده است.

رییس ترمپ آن اظهارات اخیر تهران را نیز رد کرد که گویا هیچ پلانی برای بازدید مفتشان ادارهٔ‌ بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای آن کشور، برنامه ریزی نشده است.

به گفتهٔ ترمپ، مفتشان این اداره در یک زمان مناسب وارد ایران خواهند شد.

دونالد ترمپ در حالی پیرامون خلع سلاح هسته‌ای ایران ابراز نظر کرده که برخی رسانه‌ها به قول از یک منبع آگاه و یک مقام ایرانی گزارش داده اند که واشنگتن و تهران روز چهارشنبه مذاکرات تخنیکی را در قطر برگزار کردند.

استیف ویتکاف، فرستادهٔ ایالات متحدهٔ امریکا در امور صلح و جرید کوشنر، داماد و مشاور رییس جمهور دونالد ترمپ، برای بحث در مورد ایران، روز سه شنبه وارد قطر شدند.

یک مقام قصر سفید به صدای امریکا گفته است که قرار بود ویتکاف و کوشنر روز سه شنبه با صدراعظم قطر و میانجی‌های دیگر دیدار کنند تا به "بحث منطقه‌ای در مورد تفاهمنامهٔ اخیر میان واشنگتن و تهران، ادامه دهند".

به گفتهٔ این مقام، "هیات‌های امریکا و ایران قرار بود روز چهارشنبه به‌طور جداگانه در مذاکرات تخنیکی با میانجی‌های قطری و پاکستانی" شرکت کنند.

در عین حال، جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که واشنگتن از موقف قوی با تهران مذاکره می‌کند و در این مذاکرات دست بالا دارد.

جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است که ایالات متحده خواستار نتیجه‌ای است که براساس آن ایران برای همیشه سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

در این مصاحبه، جی دی ونس گفته است که "اگر مذاکرات موفق باشد، که بدیهی است ما می‌خواهیم موفق باشد، شما با یک ایران روبه‌رو خواهید بود که برای همیشه تغییر کرده است".

به گفتهٔ ونس، اگر نتایج این مذاکرات برعکس باشد در آن صورت نیز یک ایران فاقد "برنامهٔ هسته‌ای و نیروی نظامی متعارف" وجود خواهد داشت.

واشنگتن و تهران به هدف پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگهٔ هرمز، در اواسط ماهٔ جون بر یک تفاهمنامهٔ ۱۴ ماده‌ای توافق کردند.

محمد باقر قالیباف، رییس هیات مذاکره کنندهٔ ایران، به تلویزیون دولتی آن کشور گفته است که مذاکرات بیشتر با جانب امریکایی، تنها در صورتی برگزار خواهد شد که مواد توافق شده در این تفاهمنامه، تحقق یابد.