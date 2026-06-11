هشدار دونالد ترمپ به ادامهٔ حملات امریکا بر ایران و 'تصرف' جزیرهٔ خارک

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که نیروهای امریکایی بار دیگر "امشب بسیار شدید" بر ایران حمله خواهند کرد.

ترمپ روز پنج شنبه (۱۱جون) در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل تاکید کرده که "نیروی بحری، نیروی هوایی، رادار، دافع هوا و سایر سیستم‌های دفاعی‌ (ایران) یکجا با بخش زیاد قابلیت تهاجمی‌اش از بین رفته است!".

رییس جمهور ایالات متحده، همچنان گفته است که در "آیندهٔ نه چندان دور، ما جزیره خارک و سایر تاسیسات نفتی (ایران) را تصرف کرده و کنترول کامل بازارهای نفت و گاز آنان را به دست خواهیم گرفت، درست مانند آنچه در ونزویلا انجام دادیم".

قبل از این، دونالد ترمپ چهارشنبه شب (۱۰جون) در صحبت با فاکس نیوز گفته بود که اگر تهران با واشنگتن توافق نکند، ایران بار دیگر مورد حمله قرار خواهد گرفت.

نیروهای امریکایی در واکنش به سقوط یک هلیکوپتر نوعی اپاچی آنان توسط ایران، سه شنبه شب و چهارشنبه شب، یک سلسله حملات دفاعی را بر ایران، انجام دادند.

به گفتهٔ رییس جمهور ترمپ، موج تازهٔ حملات نیروهای امریکایی، شامل پرتاب ۴۹ میزایل توماهاک به اضافۀ حملات توسط جت‌های جنگی بود که سیستم‌های رادار و دفاع هوایی ایران را هدف قرار دادند.

قبل از آغاز این حملات، دونالد ترمپ در قصر سفید به خبرنگاران گفت که ایران باید توافقی را با ایالات متحده امضا کند که بر اساس آن، تهران به سلاح هسته‌ای دسترسی نیابد.