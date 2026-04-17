دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که "اسراییل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد."

رییس جمهور ترمپ، در یک پیام تروت سوشیل امروز جمعه که در گذشته کمتر سابقه داشته است افزود: "اسراییل از سوی ایالات متحده از انجام بمباران لبنان منع شده است."

رییس جمهور ترمپ گفت که ایالات متحده به عنوان بخشی از آتش‌بس نافذ شده از روز پنجشنبه میان اسراییل - لبنان، با بیروت برای "مقابله" با گروه تروریستی حزب‌الله همکاری خواهد کرد.

از جانب دیگر بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل دقایقی قبل از پیام رییس جمهور ترمپ در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که کار اسراییل در نابودسازی حزب الله تمام نشده است.

در مفاد آتش‌بس ۱۰ روزه که روز پنجشنبه توسط وزارت خارجه منتشر شد، آمده است که اسراییل "حق خود را برای انجام تمام اقدامات لازم در دفاع از خود، در هر زمانی، در برابر حملات برنامه‌ریزی‌شده، قریب‌الوقوع یا مداوم" توسط حزب‌الله یا سایر گروه‌های مسلح متخاصم محفوظ می‌دارد.

در این اعلامیۀ وزارت خارجه آمده است که اسراییل همچنان متعهد شده است که در طول آتش‌بس "هیچ عملیات نظامی تهاجمی علیه اهداف لبنانی، از جمله غیرنظامیان، نظامیان و سایر اهداف حکومتی، در خاک لبنان از طریق زمین، هوا و آب انجام ندهد".

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، روز جمعه در بیانیه‌ای ویدیویی گفت که به درخواست رییس جمهور ترمپ با آتش‌بس موافقت کرده است تا فرصتی برای مذاکره با حکومت لبنان فراهم شود تا برای دهه‌ها درگیری بین اسراییل و گروه‌های تروریستی که از لبنان به عنوان پایگاهی برای تلاش جهت نابودی کشور یهود استفاده می‌کنند، راه‌حل دیپلوماتیک و نظامی یافت شود.

نتنیاهو همچنین گفت که اسراییل "هنوز کار با حزب‌الله را تمام نکرده است". صدراعظم اسراییل این را هم گفت که کارهایی هست که "قصد داریم در مورد تهدید میزایلی باقی‌مانده و تهدید طیاره‌های بی سرنشین انجام دهیم که در اینجا به جزییات آنها نمی‌پردازم."

ریاست جمهوری لبنان در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که جوزف عون، رییس جمهور لبنان، روز جمعه با گروهی از قانونگذاران لبنانی دیدار کرد و به آنان گفت که مستقیماً با اسراییل مذاکره خواهد کرد.

رییس جمهور عون هدف این دیدار خود را "تحکیم آتش‌بس، تضمین خروج نیروهای اسراییلی از سرزمین‌های اشغالی جنوبی، آزادسازی اسرا و رسیدگی به اختلافات مرزی پیش رو" عنوان کرد.