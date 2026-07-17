قرار است دونالد ترمپ،‌ رییس جمهور ایالات متحده تا لحظات دیگر خطابه‌ای ایراد کند که به گفتهٔ قصر سفید بر حفاظت از تمامیت انتخابات در این کشور متمرکز باشد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در نشست خبری جزییات زیادی ارایه نکرد، اما تاکید کرد که ایالات متحده باید " امن‌ترین و مصون‌ترین انتخابات " را داشته باشد.

او گفت: "آنچه رییس‌ جمهور امشب دربارهٔ آن سخن خواهد گفت، به شما نشان خواهد داد که شاید اکنون چنین نباشد و لازم است برای آینده اصلاحاتی انجام دهیم. "

ترمپ از زمان انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۲۰ بارها ادعا کرده است که آن انتخابات به زیان او تقلب‌ و دستکاری شده بود. او هرگز شکست خود را در آن انتخابات نپذیرفته است.

جو بایدن به‌عنوان برندهٔ آن انتخابات اعلام شد و یک دوره ریاست‌جمهوری را سپری کرد.

لیویت گفت: "رییس‌جمهور اعلامیه بسیار مهمی درباره سلامت انتخابات ارایه خواهد کرد. با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که در آغاز سخنرانی خود به وضعیت کنونی ایران و همچنین اقتصاد بپردازد. ما درباره این موضوع گفتگو کرده‌ایم که او ممکن است طیف گسترده‌ای از مسایل را مطرح کند."

لیویت همچنین گفت که حملات اخیر نیروهای امریکایی علیه ایران در واکنش به آنچه که او نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور از سوی ایران خواند، انجام شده است. به گفته او، ایران با حمله به سوی کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز این تفاهم‌نامه را نقض کرده است.

رییس‌جمهور ترمپ از قانون‌گذاران امریکایی خواسته است تا طرح موسوم به قانون " امریکا را نجات بدهید " را تصویب کنند. این طرح رای‌دهندگان را ملزم می‌کند که هنگام ثبت‌نام برای رای دادن، مدرکی دال بر شهروندی امریکا را ارایه کنند و در مراکز رای‌گیری نیز کارت شناسایی مورد تایید نشان دهند.

مجلس نمایندگان کانگرس امریکا در ماه فبروری نسخه‌ای از این طرح را تصویب کرد، اما این طرح تاکنون در مجلس سنا به دلیل نداشتن حمایت کافی جمهوری‌خواهان نتوانسته است به تصویب برسد.

مخالفان این طرح می‌گویند که اجرای آن می‌تواند حق رای افرادی را که کارت تولد یا دیگر مدارک مورد نیاز را در اختیار ندارند، محدود کند. آنان همچنین تاکید می‌کنند که موارد تقلب در رای‌گیری در ایالات متحده بسیار نادر است.

بر اساس قوانین فدرال ایالات متحده امریکا، رای‌دهندگان در انتخابات سراسری این کشور از پیش نیز باید شهروند امریکا باشند.