دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را به همان شیوهای از بین خواهد برد که گروه دولت اسلامی (داعش) را شکست داد.
رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه (۱۵جولای) به فاکسنیوز گفت که به تهدیدهای ایران علیه جان خود "فکر نمیکند"، بلکه تمرکز وی بر از بین بردن سپاه پاسداران است؛ نهادی که به گفته او در پی حملات دوامدار ایالات متحده، حدود ۹۰ درصد از توانمندیهای تسلیحاتی خود را از دست داده است.
در این مصاحبه، ترمپ همچنین تاکید کرد که میتواند سپاه پاسداران را به همان شیوهای از بین ببرد که در دوره نخست ریاست جمهوری خود داعش را در عراق و سوریه شکست داد.
ترمپ گفت: "ما در وضعیت خوبی خواهیم بود. آنان تضعیف شده اند. تسلیحاتشان ۹۱ درصد کاهش یافته است. توان طیارههای بیسرنشین آنان بهشدت کاهش یافته است. هنوز مقداری دارند، اما زیاد نیست. ظرفیت تولیدشان کاهش یافته است. راکت اندازها و میزایل اندازهای آنان به شدت کاهش یافته است. میزایلهای شان هم بهشدت کاهش یافته است."
به دنبال اظهارات اخیر ترمپ در مورد ایران، فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) از پایان رساندن تازه ترین موج حملات علیه اهداف نظامی در ایران، خبر داد.
سنتکام گفته است که در حملات اخیر خود، مراکز سوق و اداره، سایتهای دافع هوا، قابلیتهای میزایلی و طیارههای بیسرنشین و تاسیسات نظارتی ساحلی ایران را هدف قرار داده است.
دونالد ترمپ روز چهارشنبه در نشست سالانهٔ "دفاع و نوآوری" در ایالت پنسلوانیا، گفت که ایران به شدت در پی سازگاری با ایالات متحده است و افزود که واشنگتن تصمیم خواهد گرفت که آیا چنین اقدام را اتخاذ کند یا نه.
رییس جمهور دونالد ترمپ گفت: "آنان به شدت خواستار مصالحه اند. آنان از کاری که ما انجام میدهیم خوش شان نمیآید و واقعاً میخواهند مصالحه کنند. خواهیم فهمید که آیا با آنان مصالحه میکنیم یا کار را یکسره میکنیم."
دونالد ترمپ قبل از این هشدار داده بود که اگر ایران به میز مذاکره حاضر نشود، ممکن دستگاههای تولید انرژی و پلهای آن کشور هدف قرار گیرند.
ایران هشدار داده است که اگر تاسیسات آن کشور هدف قرار گیرند، همه تاسیسات باقی مانده در منطقه را هدف قرار خواهد داد.
در همین حال، وزارت دفاع بحرین روز پنجشنبه خبر داد که چندین حملهٔ هوایی ایران را رهگیری و خنثا کرده است و کویت گفت که با طیارههای بیسرنشین ایران مقابله دارد.
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