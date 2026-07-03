دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده روز جمعه به کوه رشمور در ایالت دکوتای جنوبی که چهره چهار رییسجمهور ایالات متحدۀ امریکا بر آن تراشیده شده، سفر میکند. این سفر بخشی از مراسم بزرگداشت از دو صدوپنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده است.
این سفر مقدمهای بر رویداد اصلی جشن سالگرد است که شامگاه شنبه در واشنگتن برگزار خواهد شد؛ جایی که ترمپ پیش از برگزاری یک نمایش عظیم آتشبازی، برای جمعیتی که در پارک ملی گرد هم آمدهاند، سخنرانی خواهد کرد.
او روز چهارشنبه موزیم تیودور روزولت را در شهر مدورا، ایالت دکوتای شمالی، افتتاح کرد؛ جایی که از مقایسه شدن خود با یکی از پویاترین رهبران امریکا استقبال کرد.
رییس جمهور ترمپ که پیشتر در سال ۲۰۲۰ از کوه راشمور بازدید کرده بود، قرار است در آنجا سخنرانی اصلی مراسم را ایراد کند و نمایش آتشبازی را تماشا کند.
ترمپ در گذشته آشکارا درباره این موضوع صحبت کرده بود که دوست دارد نقش چهره خودش نیز بر روی این کوه در کنار چهرههای جورج واشنگتن، توماس جفرسن، تیودور روزولت و ابراهام لینکن تراشیده شود. او در سال ۲۰۲۰ و در دوران نخستین ریاستجمهوری خود، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (که آن زمان توییتر نام داشت) نوشت: "به نظر من ایده خوبی است. "
با این حال، در دومین دوره ریاستجمهوری او هیچ اقدام جدی برای تحقق این طرح صورت نگرفته است. در عوض، ترمپ تلاش کرده است از طریق مجموعهای از پروژههای دیگر، اثر خود در پایتخت کشور را بر جای بگذارد. این پروژهها شامل ساخت یک تالار رقص جدید در کنار قصر سفید، برنامهریزی برای ساخت یک طاق یادبود عظیم و بازسازی برخی از نمادینترین بناهای یادبود و فضاهای عمومی واشنگتن است.
انتظار میرود در این سفر آقای ترمپ، دگ برگم، وزیر داخله امریکا نیز که پیشتر والی ایالت دکوتای شمالی بود، حضور داشته باشد.
ترمپ برای رسیدن به محل، دومین پرواز خود را با طیارهٔ قطری که به او هدیه داده شده است، انجام خواهد داد.
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