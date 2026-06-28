ترمپ: امریکا برای دومین روز پیاپی مواضع نظامی ایران را هدف قرار داد

دونالد ترمپ،‌ رییس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که طیاره های امریکایی برای دومین روز پیهم، مواضع نظامی ایران را هدف حملات هوایی قرار داده اند.

رییس جمهور ترمپ گفت که این حملات در پاسخ به دومین روز حملات طیاره‌های بی سرنشین ایران بر کشتی‌های تجارتی در تنگۀ هرمز انجام شده است.

دونالد ترمپ، روز شنبه (۲۷ جون) در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت که طیاره های امریکایی "لحظاتی پیش انبارهای میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین ایران و همچنان ساحات راداری ساحلی را به دلیل نقض دوبارۀ توافق آتش‌بس، هدف قرار دادند."

رییس جمهور ترمپ، به حمله ای اشاره داشت که به گفتۀ فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام)، یک طیارۀ بی‌سرنشین ایرانی صبح روز شنبه نفت‌کش (ام /تی کیکو) با بیرق پانامه را در تنگۀ هرمز هدف قرار داد.

حکومت ایران در ۱۸ جون تفاهم نامه ای را با ایالات متحده امریکا امضا کرده بود که براساس آن متعهد شده بود "تمام تلاش خود را" برای تضمین عبور مصوون کشتی‌های تجارتی از تنگۀ هرمز، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال انرژی و کالا در جهان به کار گیرد.

پیش از این نیز حملۀ یک طیارۀ بی‌سرنشین ایرانی بر کشتی تجارتی "ام/ وی اور" با پرچم سنگاپور در روز جمعه، امریکا را به انجام حملات تلافی‌جویانه علیه اهدافی در ایران واداشت.

رییس جمهور ترمپ در ادامۀ پیام خود با اشاره به جمهوری اسلامی ایران نوشت: "کاملا ممکن است که آن (ایران) هرگز درس نگیرند! شاید زمانی فرا برسد ک دیگر نتوانیم منطقی رفتار کنیم و مجبور شویم ماموریتی را که با موفقیت آغاز کرده ایم، از نظر نظامی به پایان برسانیم. اگر چنین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت."

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز در بیانیۀ اعلام کرد که نیروهای امریکایی به دستور رییس جمهور ترمپ، روز شنبه حملات بیشتری را بر چندین هدف در ایران انجام داده اند.

سنتکام افزود که پس از حملات روز جمعۀ امریکا، به ایران فرصت داده شد تا به توافق آتش‌بس پایبند بماند، اما تهران با حملۀ طیارۀ بدون سرنشین بر نفت‌کش "ام / تی کیکو"، این توافق را نقض کرد. به گفتۀ این فرماندهی، این نفتکش بیش از دو میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کند.

در بیانیۀ سنتکام آمده است که جت‌های جنگی امریکایی زیربناهای نظارتی نظامی، سیستم ارتباطی، مواضع دفاع هوایی، انبارهای طیاره‌های بی‌سرنشین و توانمندی‌های ماین‌گذری ایران را هدف قرار دادند.

این نهاد تاکید کرده که عبور کشتی‌های تجارتی از تنگۀ هرمز همچنان ادامه دارد و نیروهای امریکایی "هوشیار، آماده و دارای توان رزمی کامل" اند.

در هیمن حال، سازمان امنیت بحری بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد که فرماندۀ نفت‌کش "ام / تی کیکو" از وارد شدن خسارت به پل فرماندهی کشتی خبر داده، اما گفته است که تمامی عملۀ کشتی سالم اند و هیچگونه آلودگی محیط‌ زیستی نیز گزارش نشده است.

همچنان مرکز مشترک استخبارات بحری، یک نهاد چند ملیتی به رهبری ایالات متحده، در اطلاعیه‌ای هشدار داد که سطح تهدید امنیت بحری در تنگۀ هرمز پس از تازه‌ترین حملات ایران بر کشتی تجارتی، به سطح "قابل توجه" افزایش یافته است.