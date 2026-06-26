دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، تاکید کرده است که واشنگتن بخشی از دارایی‌های ایران را که در کنترول ایالات متحده می‌باشد، برای خریداری غله از دهقانان امریکایی به مردم ایران، صرف خواهد کرد.

ترمپ که روز پنجشنبه (۲۵جون) در یک گردهمایی با شماری از دهقانان امریکایی در قصر سفید، صحبت می‌کرد، گفت: "جمهوری اسلامی ایران در تامین غذا با مشکل مواجه است و ما مقداری از پول آنان را برداشت می‌کنیم و آن را خرج خواهیم کرد و قرار است گندم، سویا و جواری و مقدار زیادی از آن‌ را بخریم. این روند به‌زودی آغاز خواهد شد."

به دنبال امضای تفاهمنامه و مذاکرات اخیر میان واشنگتن و تهران، ایالات متحده علاوه بر اعلام آزاد سازی بخشی از دارایی‌های مسدود شدهٔ ایران در قطر، یک معافیت مؤقت را نیز برای ایران صادر کرد که براساس آن، تهران در بدل بازنگهداشتن تنگه هرمز و پذیرفتن بازگشت مفتشان ادارهٔ بین المللی انرژی اتمی به آن کشور، می‌تواند برای مدت ۶۰ روز نفت خود را تولید و به فروش برساند.

ایالات متحده در حالی بر باز بودن تنگهٔ هرمز تاکید دارد که روز پنجشنبه از حمله بر یک کشتی باربری در این آبراه خبر داده شد.

خبرگزاری رویترز به قول از دو مقام امریکایی گزارش داده است که این کشتی از سوی ایران هدف قرار گرفته است.

تهران مسوولیت این حمله را برعهده نگرفته، ولی سپاه پاسداران ایران چند ساعت پیش از آن، هشدار داده بود که کشتی‌ها تنها از مسیرهایی که ایران تعیین می‌کند از عبور مصوون برخوردار خواهند بود.

در حالی که چانه زنی ها برای دستیابی به یک توافق نهایی با ایران ادامه دارد، واشنگتن تاکید دارد که قضاوت در مورد ایران، به عملکرد آن کشور بستگی دارد.

مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، روز پنجشنبه پس از یک نشست یک روزه با وزیران خارجهٔ کشورهای خلیج در بحرین، گفت که "رییس جمهور (ترمپ) گزینه‌های متعدد" را در اختیار دارد.

به گفتهٔ روبیو، "اگر ایران از موقف خود عقب نشینی کند یا اگر ایران تصمیم بگیرد که نمی‌خواهد توافق کند...رییس جمهور می‌داند که گزینه‌های او چیست".

ولی روبیو گفت "امید است چنین نباشد" و تاکید کرد که واشنگتن به دپلوماسی اولویت می‌دهد.