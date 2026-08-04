تشدید حملات در روسیه و اوکراین؛ ترکیه خواستار تضمین امنیت کشتیرانی در بحیره سیاه شد

ترکیه پس از حمله یک طیاره بی سرنشین به یک کشتی باری متعلق به این کشور در نزدیکی بندر نووراسییسک روسیه، از مسکو و کییف خواست امنیت کشتیرانی در بحیره سیاه را تضمین کنند. در این حمله، سه عضو عمله کشتی به‌شدت زخمی شدند.

ازسوی هم، اوکراین حملات طیارات بی سرنشین خود در داخل خاک روسیه را افزایش داده است. گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن چندین گدام بزرگ، از جمله مراکز وابسته به فروشگاه زنجیره‌ای "لنت" و فروشگاه بزرگ لوازم الکترونیکی روسی "وایلدبریز"، گزارش شده است.

مقام‌های روسیه نیز اعلام کردند که در پی اصابت یک طیاره بی سرنشین اوکراینی در سواحل بحیره سیاه، دست‌کم هفت نفر، از جمله سه کودک، کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند. اوکراین تاکنون درباره این رویداد اظهار نظری نکرده، اما همواره تأکید کرده است که به‌طور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.

در تحولات میدان جنگ، روسیه مدعی شده است که کنترول یک روستای دیگر در منطقه خارکیف اوکراین را به دست گرفته و همچنین به کشتی‌های باری و تأسیسات بندری مرتبط با نیروهای نظامی اوکراین در جنوب این کشور حمله کرده است.

همزمان با تشدید حملات دوربرد بین روسیه و اوکراین ،یک مقام قصر سفید به صدای امریکا گفت که رییس‌جمهور دونالد ترمپ "می‌خواهد این جنگ پایان یابد تا کشتار بیهوده متوقف شود."

این مقام افزود: "رییس‌جمهور و تیم او همچنان متعهد هستند که نقش سازنده‌ای در پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین ایفا کنند و او همچنان خوش‌بین است که در نهایت بتوانیم به یک توافق صلح دست یابیم."

در یک انکشاف مرتبط دیگر به اوکراین، شرکت اوکراینی تولیدکننده طیارات بی سرنشین و راکت "فایر پوینت" میگوید که با بیش از ۱۳ شرکت دفاعی اروپایی برای تأمین رادار، سیستم هدایت و دیگر تجهیزات مورد نیاز پروژه دفاع راکتی "فریا" به توافق رسیده و روند ادغام این تکنالوژی‌ها را آغاز کرده است.

اوکراین که به دنبال توسعه سیستمی برای مقابله با راکت های بالستیک روسیه است، این پروژه مشترک اروپایی را ماه گذشته با مشارکت ۱۰ دولت و ۱۲ شرکت دفاعی در پاریس آغاز کرد.

کییف در حال حاضر برای رهگیری راکت ‌های بالستیک به سیستم امریکایی "پاتریوت" متکی است، اما کمبود جهانی راکت‌های رهگیر این سیستم، که جنگ ایران نیز آن را تشدید کرده، توان دفاعی اوکراین را تحت فشار قرار داده است.

ایرینا ترخ، مدیرعامل شرکت فایر پوینت، به خبرگزاری رویترز گفت تقریباً همه توافق‌ها نهایی شده و این شرکت امیدوار است نخستین رهگیری موفق راکت بالستیک را تا اواسط سال ۲۰۲۷ انجام دهد.

این شرکت از راکت "FP7.X" به‌عنوان رهگیر استفاده می‌کند و در حال ادغام آن با سیستم هدایت یا "جستجوگر" است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت آلمانی "دیهل دیفنس" احتمالاً این سیستم هدایت را تأمین خواهد کرد.

به گفته مدیرعامل فایر پوینت، هزینه تولید هر راکت رهگیر کمتر از یک میلیون یورو خواهد بود؛ رقمی که تنها یک‌چهارم تا یک‌ششم هزینه راکت های سیستم پاتریوت است.



