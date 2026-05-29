نشست ترکمنستان و ملل متحد در مورد پروژۀ تاپی

مقامهای حکومت ترکمنستان و نمایندگان سازمان ملل متحد نشستهایی را برای پیشبرد کار پروژۀ خط لوله تاپی برگزار کردهاند و این پروژه را برای ثبات منطقه و پایداری اقتصادی مهم دانستهاند.
وزارت خارجۀ ترکمنستان با نشر بیانیهای گفته است که رشید مرادوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، روز گذشته با روزمیری دیکارلو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، بحث همه جانبه در مورد چگونکی اهمیت پروژه بزرگ تاپی برای صلح، ثبات و توسعه در کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی، داشتند.
در بیانیه آمده است که بخش عمدۀ گفتگوها بر رفع موانع جیوپولیتیکی و لوژستیکی تطبیق خط لولۀ تاپی متمرکز بود.
قرار است سالانه نزدیک به ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند از طریق خط لوله تاپی، منتقل شود. بر اساس گزارشها، حدود پنج میلیارد متر مکعب از این مقدار گاز به افغانستان اختصاص خواهد یافت.
در یک انکشاف دیگر، نمایندگان ترکمنستان با رییس جدید هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ولایت هرات دیدار کرده و دربارۀ همکاریهای منطقهای و استراتیژیک به شمول تطبیق عملی خط لولۀ تاپی در خاک افغانستان صحبت کرده اند.
پروژه تاپی که برآورد میشود حدود ۱۰ میلیارد دالر هزینه بردارد، پس از بسته شدن تنگۀ هرمز در پی حملات ایالات متحده و اسراییل بر ایران، بار دیگر در محراق توجه قرار گرفته است.
خط لولۀ گاز تاپی، ۱۸۴۰ کیلومتر طول دارد و تاکنون تنها ۱۱۴ کیلومتر آن در خاک ترکمنستان احداث شده است. حدود ۸۰۰ کیلومتر این خط لوله از چندین ولایت افغانستان عبور میکند.
طرح پروژه تاپی نزدیک به ۳۰ سال پیش، در دور نخست حکومت طالبان در افغانستان، تهیه شده بود؛ اما توافقنامه این پروژه در سال ۲۰۱۰، در دوره ریاستجمهوری حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، در عشقآباد امضا و کار عملی آن در سال ۲۰۱۵ آغاز شد.
گروه