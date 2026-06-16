عفو بین‌الملل اعلام کرده است که قطع انترنت در منطقۀ جمو و کشمیر تحت کنترول پاکستان، روز سه شنبه (۱۶ جون)، وارد دوازدهمین روز متوالی شده است.

به گفتۀ این سازمان، خدمات انترنت از پنجم ماه جون، به دنبال فراخوان اعتراض از سوی "کمیتۀ اقدام مشترک جمو و کشمیر" تحت ادارۀ پاکستان قطع شده و همزمان خدمات شبکه‌های تلیفون همراه نیز به گونۀ متناوب با اختلال مواجه بوده است.

اسوشیتدپرس روز سه شنبه نهم جون گزارش داد که پس از فراخوان اعتصاب از سوی یک گروه اخیراً ممنوع‌شده که به خاطر اعتراضات خشونت‌آمیز شناخته می‌شود، مغازه‌ها و کسب و کارها تعطیل شدند و ترانسپورت عامه در سراسر کشمیر تحت کنترول پاکستان متوقف شد.

سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از وضعیت کنونی گفته است که این وضعیت باعث ایجاد "خاموشی معلوماتی" در منطقه شده است.

در اعلامیۀ عفو بین‌الملل آمده است که قطع ارتباطات، دسترسی مردم را به معلومات و خدمات اساسی مختل کرده و همچنین مستندسازی موارد احتمالی نقض حقوق بشر را دشوار ساخته است.

این نهاد از مقام‌های پاکستانی خواسته است که تمامی "خدمات ارتباطی را بدون تاخیر دوباره برقرار کنند."

عفو بین‌الملل در بخشی از این اعلامیه تاکید کرده است: "قطع کامل یا گستردۀ انترنت ذاتاً نامتناسب است و براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، هرگز نباید اعمال شود."

همزمان با این، گزارش‌های از مسدود شدن فزیکی مسیرهای اصلی ورودی به منطقه منتشر شده است.

براساس این گزارش‌ها، محدودیت‌های رفت‌وآمد که در واکنش به فراخوان اعتراض وضع شده اند، روند انتقال کالاهای ضروری را به شمول موادغذایی و دوا را با مشکل مواجه کرده و نگرانی‌ها را در بارۀ وضعیت بشردوستانه در منطقه، افزایش داده است.

عفو بین‌الملل این محدودیت‌ها را "نامتناسب" خوانده و گفته است که این اقدامات بر حق زندگی، دسترسی به خدمات صحی و آزادی رفت و آمد مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

این سازمان از حکومت پاکستان خواسته است فوراً محدودیت‌های ارتباطی و رفت‌وآمد را لغو کرده و دسترسی بدون ممانعت به منطقه را دوباره فراهم سازد.

مقامات پاکستانی تا زمان نشر این گزارش، توضیح رسمی و مفصلی در بارۀ دلایل احتمالی تداوم قطع انترنت در کشمر تحت ادارۀ پاکستان منتشر نکرده‌اند.