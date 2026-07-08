افزایش کمک های بشری سازمان ملل متحد به ونزویلا

تام فلچر، رییس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، روز سه‌ شنبه هفتم جولای برای یک سفر چهار روزه وارد ونزویلا شد.

سفر فلچر به ونزویلا دوهفته بعد از وقوع زلزله دوگانه در آنکشور صورت می گیرد که منجر به تلفات و زخمی شدن هزاران نفر گردید.

قرار است فلچر امروز چهارشنبه با بازماندگان، امدادگران خط مقدم، مقام های ارشد دولتی و تیم‌های حمایت از تلاش‌های جستجو و نجات دیدار کند و به صورت مجازی از کاراکاس، به کشورهای عضو در مورد جزییات کمک های بشری و نیازهای مالی معلومات دهد.

استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد گفت که ارزیابی‌های سازمان ملل متحد در حال انجام بر نیازهای فوری بشردوستانه متمرکز است، نه برآوردهای گسترده‌تر خسارات و بازیابی.

دوجاریک گفت ونزویلا به اساس پلان کمک های بشردوستانه ششصد و سی و دو میلیون دالری برای سال 2026، قبل از زلزله حدود یکصد و پانزده میلیون دالر دریافت کرده بود، اما پس از زلزله این رقم به سیصد میلیون دالر افزایش یافته است.

برنامه جهانی غذا به بیش از بیست و پنج هزار نفر کمک غذایی رسانده است و هدف آن حمایت از پنجصد هزار نفر است که در مناطق آسیب‌دیده در سه ماه اول پناه گرفته‌اند و در صورت تأمین بودجه، ظرفیت آن به 1 میلیون نفر خواهد رسید.

ونزویلا هنوز پس از دو زلزله قوی که در ۲۴ ماه جون رخ داد، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌ کند. آخرین آمار رسمی نشان می ‌دهد که تاکنون ۳۵۳۵ تن جان باخته و ۱۶۷۴۰ تن دیگر زخمی شده اند. این زلزله ها خسارات مادی گسترده ‌ای را نیز به بار آورده ‌است.