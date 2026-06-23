رقابت با چین؛ ترمپ خواستار ساخت کمپیوترهای کوانتومی شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه دو فرمان اجرایی را برای "ساختن کمپیوترهای کوانتومی و امنیت سایبری" در قصر سفید امضا کرد.

ترمپ در فرمان اجرایی دستور داده تا تلاش‌ها برای ساخت کمپیوترهای کوانتومی قدرتمند جهت پژوهش‌های علمی و حفظ سیستم‌های دولتی در برابر تهدیدهای سایبری، افزایش یابد.

کمپیوترهای کوانتومی با استفاده از قوانین فزیک کوانتم می‌تواند برخی مسایل بسیار پیچیده را سریع‌تر از کمپیوترهای امروزی حل کند.این کمپیوترها توانایی آن را نیز دارند تا رمزگذاری کنونی مورد استفاده در کمپیوترها را بشکند؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره افزایش حملات سایبری پیشرفته و گسترده ایجاد کرده است.

این فرمان‌ها نشان‌دهنده اهمیتی است که ادارهٔ دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده برای حفظ رهبری امریکا در رقابت کوانتمی با چین قایل است.

این فرمان همچنین از وزارت جنگ ایالات متحده می‌خواهد تا سال ۲۰۲۸ حسگرهای کوانتومی را به کار گیرد. چنین حسگرها می‌توانند به طیاره‌ها کمک کنند تا در مناطق جنگی که سیستم‌ موقعیت‌یاب جهانی (GPS) مختل شده‌اند، مسیر خود را پیدا کنند.

همچنین اگر این حسگرها روی ماهواره‌ها نصب شوند، ممکن است برای شناسایی فعالیت‌های زیرزمینی مانند ساخت تونل‌ها یا دیپوهای میزایل‌ها از فضا مورد استفاده قرار گیرند.



