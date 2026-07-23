دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که تصویب توافقنامهٔ همکاری انرژی هستهای میان واشنگتن و ریاض، منوط به پیوستن عربستان سعودی با توافقات ابراهیم میباشد.
ایالات متحدهٔ امریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه (۲۲جولای) توافقنامهٔ همکاری در زمینه استفاده صلحآمیز و غیر نظامی از انرژی هستهای و توافقنامهٔ تضمینهای دوجانبه را امضا کردند.
وزارت انرژی ایالات متحده گفته است که این توافقنامهها، مبنای حقوقی یک شراکت چند میلیارد دلاری و چند دههای را فراهم میکنند که چندین هدف اقتصادی و استراتیژیک، به شمول منع تکثیر سلاح هستهای را به پیش میبرد.
به گفتهٔ کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحدهٔ امریکا، این توافقنامهها نشاندهنده "تعهد مشترک دو کشور ما به تقویت روابط تجارتی ایالات متحده و عربستان سعودی، و فراهم کردن رفاه در داخل و امنیت برای متحدان واشنگتن" در است.
در همین حال، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه (۲۳جولای) در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشته است که تصویب این سند، منوط به پیوستن عربستان سعودی با توافقنامههای ابراهیم است.
دونالد ترمپ نوشت: "توافقنامه هستهای غیرنظامی (هیچ غنیسازی مواد صورت نخواهد گرفت!) که بین وزارت انرژی ایالات متحده و عربستان سعودی صورت گرفته است، که صرفاً به مصارف غیرنظامی، مشابه آنچه ایران و امارات (و دیگران) در حال حاضر دارند، مربوط میشود، به تصویب خواهد رسید، اما کاملاً منوط به پیوستن عربستان سعودی به توافقات بسیار محترم و موفق ابراهیم است. ایالات متحده با تاسیسات هستهای غیرنظامی (بدون غنیسازی) مخالفتی ندارد."
وزارت انرژی عربستان سعودی، در اعلامیهای گفته است که هدف این توافقنامه "تسهیل تبادل تخصص، دانش و فناوریها در حوزه انرژی هستهای و در عین حال تقویت همکاریها در مطابقت با معیارهای بینالمللی برای مصوونیت هستهای، امنیت و منع تکثیر تسلیحات" است.
عربستان سعودی و ایالات متحده در طول چند سال اخیر به شمول دورهٔ نخست ریاست جمهور دونالد ترمپ و حکومت تحت رهبری رییس جمهور جو بایدن، برای دستیابی به یک توافقنامه در زمینهٔ استفاده صلحآمیز و غیر نظامی از انرژی هستهای تلاش کرده اند.
انتظار میرود که حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ، این توافقنامه را برای بررسی به کانگرس این کشور ارایه کند.
گروه