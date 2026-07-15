فرماندهی مرکزی نیرویهای امریکایی (سنتکام) موج تازهٔ حملات علیهٔ ایران را به پایان رساند.
سنتکام در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس، نوشته است که این حملات ساعت شش صبح روز چهارشنبه (۱۵جولای) به وقت واشنگتن، آغاز شد.
به گفتهٔ سنتکام، نظامیان امریکایی "در جریان موج ۹۰ دقیقهای، مهمات دقیق را علیه سیستمهای دفاع ساحلی و دیپوی میزایل کروز و سایتهای پرتاب در جزیره تنب بزرگ" شلیک کردند.
فرماندهی مرکزی نیرویهای امریکایی گفته است که "این ضربات توانایی ایران برای حمله بر کشتیهای تجارتی در تنگه هرمز را بیشتر از پیش تضعیف کرد".
این فرماندهی همچنان روز سه شنبه خبر داد که "محاصرۀ آبی کشتیهایی را که از بنادر و مناطق ساحلی ایران تردد میکنند یا به سوی آنها در حرکت اند، از سر گرفتند."
رییس جمهور دونالد ترمپ روز دوشنبه اعلام کرد که محاصرهٔ تنگهٔ هرمز از سرگرفته میشود و ایالات متحده پس از این "پاسبان تنگهٔ هرمز" شناخته میشود.
پیش از این ایالات متحده به تاریخ ۱۳ اپریل تنگهٔ هرمز را محاصره کرد، ولی آن محاصره پس از امضای یک تفاهمنامه به تاریخ ۱۸ جون، رفع شد.
به گفتهٔ سنتکام در حال حاضر "بیش از ۲۰ کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده و صدها طیارۀ نظامی، در سراسر شرقمیانه در حال عملیات اند."
فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا گفته است که "نیروهای امریکایی همچنان هوشیار، مرگبار و آماده باقی مانده اند."
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