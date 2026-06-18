پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، با انتقاد از متحدان ناتو گفته است که واشنگتن استقرار نیروهای امریکایی را در اروپا بازنگری می‌کند.

وزیر جنگ ایالات متحده گفت: "من امروز یک بررسی شش ماهۀ وزارت جنگ را اعلام می‌کنم که وضعیت نیروها و پایگاه‌های امریکا را در اروپا بررسی خواهد کرد. تا شش ماه، می‌تواند کمتر باشد... این بررسی با استفاده از نظریات اردوی ایالات متحده، فرماندهی اروپا انجام خواهد شد. این شامل مشاوره با کانگرس ایالات متحده و متحدان ما خواهد بود."

هگسیت روز پنجشنبه در نشست ناتو در بروکسل به همتایان خود گفت که این بررسی به گونه‌ای طراحی خواهد شد که تضمین کند ناتو با سرعت و به طور برگشت‌ناپذیری به سمت اروپا حرکت می‌کند و رهبری و مسوولیت اصلی دفاع از اروپا را بر عهده می‌گیرد.

وزیر جنگ امریکا، با انتقاد از متحدان اروپایی به دلیل فراهم نکردن دسترسی نیروهای ایالات متحده به پایگاه‌های اروپا برای حمله به ایران گفت که امریکا از چندین نسل به اینسو از اروپا دفاع کرده است.

پیت هگسیت افزود: "اما بسیاری از متحدان ما نه گفتند. یا سعی کردند ما را در بحث‌های حقوقی پیچیده غرق کنند، یا علناً از ما به خاطر انجام کاری که خودشان آمادگی یا توانایی انجام آن را ندارند، انتقاد کردند. این شرم‌آور بود."

وزیر جنگ ایالات متحده تاکید کرد که قطع دسترسی پایگاه‌ها و پروازها که به گفتۀ وی هرگز نباید زیر سوال می‌رفت، فرزندان امریکایی را در معرض خطر قرار داد.

هگیست متحدان ناتو را "استفاده کنندگان مجانی" خوانده گفت که اگر آنان به تعهدات خود در قبال هزینه‌های دفاعی پابند نمانند، پرداخت برخی از سهمیه‌های ایالات متحده به ناتو قطع خواهد شد.

مارک روته، منشی عمومی ناتو، روز پنجشنبه (۱۸ جون) تایید کرد که وزرای دفاع پس از اعلام بررسی جدید ایالات متحده در مورد استقرار نیروهای امریکایی در اروپا، به احیای مجدد این اتحاد نظامی موافقت کرده‌اند.

روته بار دیگر تاکید کرد که این بلاک باید به سرعت میلیاردها دالر سرمایه‌گذاری را به قابلیت‌های آمادۀ جنگی تبدیل کند تا پایگاه صنعتی خود را در برابر هرگونه تهدیدی تقویت نماید.

بااینحال، مارک روته، منشی عمومی ناتو، روز چهارشنبه تاثیر تصمیم حکومت به رهبری دونالد ترمپ، را برای کاهش تعداد نیروها و تجهیزات نظامی که در صورت حمله به متحدانش در اختیار آنان قرار می‌دهد کم‌اهمیت جلوه داد.

اما روته گفت که ایالات متحده نیروهای بیشتری را از اروپا خارج نمی‌کند. منشی عمومی ناتو گفت: "ایالات متحده تعهدات خود را با مدل نیروی ناتو تنظیم کرده است. این در درجۀ اول مربوط به محل فعلی نیروها و تجهیزات نیست، بلکه مربوط به این است که اگر برنامه‌های دفاعی [مادۀ پنج پیمان ناتو] ما فعال شوند، چه کسی چه کاری انجام خواهد داد."

منشی عمومی ناتو گفت که از نظر تاریخی، ؛این امر بیش از حد به ایالات متحده وابسته بود. اکنون، ایالات متحده کمک‌های متعهد شده خود را تنظیم کرده است و سایر متحدان برای کمک بیشتر پا پیش گذاشته‌اند."

مدل نیروی ناتو، طرح اولیه این اتحاد برای در دسترس قرار دادن نیروهای ۳۲ کشور عضو در زمان صلح، بحران یا جنگ است. این مدل، تجهیزات نظامی را که فرماندهان می‌توانند در شش ماه اول هر درگیری به صورت مرحله‌ای آن را درخواست دهند، مشخص می‌کند.