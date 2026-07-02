امریکا باند "قاتلان چون" اکوادور را به حیث سازمان تروریستی مشخص کرد

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، گروه "قاتلان چون" را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و همچنان تروریست جهانی ویژه، مشخص کرد.

"قاتلان چون" یک باند اکوادوری است که حملات متعددی را علیه غیرنظامیان و نیروهای امنیتی انجام داده و همچنان، در ترور مقامات دولتی دست داشته است. "قاتلان چون" پیش از آنکه در سال ۲۰۲۰ به حیث یک گروه واحد، فعالیت خود را آغاز کند، شاخۀ از "لاس چونروس" بود.

ایالات متحدۀ امریکا، "لاس چونروس" را نیز سازمان تروریستی خارجی و تروریست جهانی ویژه مشخص کرده است.

وزارات خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، با نشر اعلامیۀ گفته است که ادارۀ دونالد ترمپ، در همکاری با اکوادور و رییس جمهور دانیل نوبوا، با دور نگه داشتن مواد مخدر از جاده های ایالات متحده و با مختل سازی جریان‌های عایداتی که روند فعالیت تروریست‌های مواد مخدر خشونت‌آمیز را تامین می‌کند، به محافظت از نیم‌کرۀ غربی، ادامه خواهد داد.

در اعلامیۀ وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا آمده است که اقدام تازۀ واشنگتن، تعهد تزلزل‌ناپذیر ادارۀ رییس جمهور ترمپ را برای از بین بردن کارتل‌ها و تروریست‌های مواد مخدر در منطقه و تضمین امنیت امریکایی‌ها نشان می‌دهد.