فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی یا سنتکام، گفته است که به دستور رییس جمهور دونالد ترمپ، محاصرهٔ تنگهٔ هرمز را روز سه شنبه (۱۴جولان) ساعت چهار عصر به وقت واشنگتن، دوباره اعمال می‌کند.

سنتکام در اعلامیه‌ای که دوشنبه شب پخش کرده، از همه کشتی‌ها خواسته است که در جریان فعالیت شان در خلیج عمان و اطراف تنگهٔ هرمز، رهنمودها را دنبال کنند و در صورت نیاز، با نظامیان امریکایی در تماس شوند.

در این اعلامیه آمده است که "نیروهای سنتکام محاصره را در برابر آن کشتی‌هایی اعمال خواهد کرد که به بنادر ایران و مناطق ساحلی آن کشور رفت و آمد دارند. اردوی ایالات متحده به حمایت خود از تردد آن همه کشتی‌ها ادامه می‌دهد که از محاصره سرپیچی" نمی‌کنند.

رییس جمهور دونالد ترمپ روز دوشنبه اعلام کرد که محاصرهٔ تنگهٔ هرمز از سرگرفته می‌شود و ایالات متحده پس از این "پاسبان تنگهٔ هرمز" شناخته می‌شود.

پیش از این ایالات متحده به تاریخ ۱۳ اپریل تنگهٔ هرمز را محاصره کرد، ولی آن محاصره پس از امضای یک تفاهمنامه به تاریخ ۱۸ جون، رفع شد.

ترمپ گفته است که حملات نظامی علیه ایران، ادامه خواهد داشت.

دونالد ترمپ که روز دوشنبه با خبرنگاران در قصر سفید صحبت می‌کرد، گفت: "آنان خواستار یک معامله اند. دوباره مراجعه کردند، توافق می‌خواهند. ما دو روز پیش یک موافقه کردیم. آنان از ۴۷سال بدینسو صحبت می‌کنند اما هیچ کس بر آنان حملهٔ نظامی نکرده است. ما بر آنان حملهٔ شدید می‌کنیم."

در همین حال، تامی بروس، معاون نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت این سازمان گفته است که اگر ایران بر کشتی‌ها حمله کند، پاسخ سخت دریافت خواهد کرد.

به گفتهٔ تامی بروس "عملیات نظامی ایالات متحده در پاسخ به این تهدیدها صورت می‌گیرد. در پاسخ به دفاع از خود و دیگران" صورت می‌گیرد.

خانم بروس گفت: "چنانی که وزیر (خارجه) مارکو روبیو ماه گذشته در جریان سفرش به منطقه تاکید کرد، ایالات متحده در کنار شرکای خود در منطقه" قرار خواهد داشت.

سنتکام گفته است که در جریان یک ماموریت پنج ساعته نظامی، اهداف نظامی را در سراسر ایران آماج قرار داده تا مانع حملات ایران بر کشتی‌های تجارتی شود.

عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ‌ ایران، در شبکهٔ‌ اجتماعی ایکس نوشته است که ایران نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و این امر ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر، بیش از ۵۰هزار نظامی امریکایی در شرق میانه مستقر اند و می‌گویند که برای رسیدگی به هرنوع سناریو، در حالت آماده باش قرار دارند.