وزیر دفاع بریتانیا استعفا داد

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، در اعتراض به تخصیص نابسندۀ مصارف دفاعی از سوی حکومت آن کشور استعفا داد.

هیلی در استعفانامه‌اش کایر استارمر، صدر اعظم و وزارت مالیۀ بریتانیا را متهم کرده است که با وصف تهدیدهای فزاینده، در زمینۀ فراهم آوری منابع لازم برای حفظ مصوونیت کشور، از جمله تدوین طرح دفاعی، کوتاهی کرده اند.

استارمر گفته است که این طرح را پیش از نشست ناتو در ترکیه که قرار است به تاریخ هفتم جولای برگزار شود، نشر خواهد کرد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، همواره کشورهای اروپایی عضو ناتو را به افزایش هزینه‌های دفاعی شان ترغیب کرده و گفته است که نباید این پیمان برای امنیت خود متکی به واشنگتن باشد.

صدر اعظم استارمر تعهد کرده است که سر از سال آینده ۲.۵ درصد عواید ناخالص ملی را صرف مصارف دفاعی کرده و در صورت پیروزی حزب کارگر این مصارف تا سال ۲۰۲۹ به سه درصد و تا سال ۲۰۳۵ به ۳.۵درصد خواهد رسید.

هیلی در استعفانامه‌اش با اشاره به مصارف دفاعی بریتانیا نگاشته است: "این کمتر از آنچه است که برای دفاع از کشور در این زمان خطرناک، به آن نیاز است."

تان دیسی، رییس کمیتۀ دفاعی پارلمان بریتانیا گفته است که حکومت باید هشدارهای هیلی را "با نهایت جدیت" در نظر بگیرد.