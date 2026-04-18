فرانسه و بریتانیا، روز جمعه (۱۷ اپریل) در نشست بیش از ۵۰ کشور اروپایی و سازمانهای بینالمللی، خواهان حفظ دایمی آزادی کشتیرانی در تنگۀ هرمز شدند.
این درحالیست که ایران همان روز اعلام کرد که این آبراه حیاتی باز است و ایالات متحده گفت که محاصرۀ بحریاش بر بندرهای ایران همچنان پابرجا خواهد ماند.
عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران در شبکۀ ایکس اعلام کرد که عبور و مرور برای تمامی کشتیهای تجارتی از این تنگه، برای زمان باقیماندۀ آتشبس "کاملاً باز اعلام شده است." این اقدام در چارچوب آتشبس ده روزه میان اسراییل و لبنان صورت گرفته که شام پنجشنبه اجرایی شد.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه، در یک پیام شبکۀ تروت سوشیل، از این اقدام استقبال کرد، اما گفت که محاصرۀ بحری امریکا بر بندرهای ایران "به طور کامبل و موثر فقط در قبال ایران" تا زمانی ادامه خواهد داشت که توافق با ایران "به گونۀ کامل [صددرصد] نهایی شود."
رییس جمهور ترمپ با اشاره به مذاکرات صلح جاری افزود که این توافق "باید بسیار سریع نهایی شود، زیرا بیشتر موارد آن قبلاً مذاکره شده است."
در تازه ترین انکشاف، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا سپاه پاسداران رژیم ایران روز شنبه (۱۸ اپریل) اعلام کرده است که وضعیت تنگه هرمز "به حالت قبل" برگشته و اکنون این تنگه "تحت مدیریت و کنترول شدید نیروهای مسلح" ایران قرار دارد.
ایمانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، پس از نشست حدود ۵۰ کشور و سازمانهای بینالمللی در پاریس که به گونۀ مجازی برگزار شده بود گفت: "همۀ ما خواهان بازگشایی کامل، فوری و بدون قید و شرط تنگۀ هرمز از سوی تمامی طرفها استیم."
مکرون افزود: "ما با هرگونه محدودیت و هر اقدامی که در عمل به معنای خصوصسازی این تنگه باشد، و نیز با هر نوع سیستم اخذ حقالعبور، مخالف استیم."
کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا گفت که بیش از ده کشور، آمادگی خود را برای مشارکت در یک ماموریت دفاعی چندملیتی جهت حفاظت از کشتیهای عبوری از این تنگه اعلام کردهاند و قرار است نشست برنامهریزی نظامی، هفتۀ آینده در لندن برگزار شود.
رییس جمهور فرانسه این را هم گفت که بخشی از تواناییهای بحری فرانسه که اکنون در شرق مدیترانه در بحیرۀ احمر مستقر اند، میتوانند در این ماموریت به کار گرفته شوند؛ ماموریتی که ایمانویل مکرون آنرا "بیطرف و کاملاً جدا از طرفهای درگیر برای انتقال و تامین امنیت کشتیهای تجارتی در خلیج" توصیف کرد.
کایر استارمر، بازگشایی این مسیرآبی را در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس "خبر خوب" خوانده تاکید کرد که "این باید یک راهحل پایدار و قابل اجرا باشد، بدون حقالعبور یا محدودیت بر مسیرها."
پیش از آغاز این گفتوگو ها به روز جمعه (۱۷ اپریل)، کاترین ووترینُ وزیر دفاع فرانسه گفت که کشورهای اروپایی به شمول بلجیم، هالند و فرانسه دارای توانایی پاکسازی ماینهای بحری اند که میتوانند به تامین امنیت تردد کشتیها کمک کند.
جورجیا ملونی، صدراعظم ایتالیا، آمادگی کشورش را برای در اختیار گذاشت واحدهای بحری اعلام کرد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت که کشورش میتواند در بخش پاکسازی ماینها و استخبارات بحری سهم بگیرد، اما تاکید ورزید که مشارکت ایالات متحده نیز "مطلوب" میباشد و نمیخواهد این موضوع به یک "آزمون فشار" برای روابط فرا اوقیانوسیه تبدیل شود.
حدود ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع جهان، از مسیر تنگۀ هرمز انتقال میابد.
