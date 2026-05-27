زیلنسکی: اوکراین با کمبود میزایل های دافع هوا مواجه است

در حالیکه روسیه تهدید کرده است که حملات بیشتری میزاییل های بالستیک را بر اوکراین انجام میدهد، ولادیمیر زیلنسکی رییس جمهور اوکراین نامه ای را به دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا و کانگرس این کشور ارسال کرده و گفته است که اوکراین با کمبود میزایل های دافع هوا مواجه است.

یگانه وسیله ای که اوکراین برای ساقط کردن میزایل های بالستیک روسیه به آن اتکا دارد، ‌سیستم دفاع هوای پترویت امریکایی است.

از سوی هم، برید جنرال اندری بلیتسکی فرمانده قول اردوی شماره سوم اردوی اوکراین که ازجمله قطعات مهم نیروهای نظامی اوکراین محسوب میشود گفته است که اوکراین شش ماه وقت دارد تا ابتکار در میدان نبرد را از نیروهای روسی بدست بگیرد و موقف خودرا در مذاکرات صلح تقویت بخشد. این جنرال اوکراینی در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز پیش بینی کرد که یک تغیر مهم در مسیر جنگ اوکراین ، قریب الوقوع است.

نیرو های روسی از زمان تهاجم تمام عیار خود به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲، دستاوردهای چشمگیری داشته‌اند، اما این پیشروی‌ها امسال کند شده و نیروهای اوکراینی در حال افزایش فشار در میدان نبرد برای عقب راندن روس ها هستند.

جنرال بلیتسکی افزود، ‌اگر اردوی اوکراین بتواند تحرک را در طی چندین ماه ایجاد و حفظ کند، میتواند ابتکار در خطوط مقدم جنگ را بدست آورد و روسیه را مجبور کند که برنامه هایش را برای تصرف آخرین بخش منطقه دونتسک در شرق اوکراین که تا هنوز آنرا اشغال نکرده است، ترک کند.

پیشروی‌های روسیه در خطوط مقدم نبرد به اثر عدم دسترسی نیروهای روسی به خدمات اینترنت ماهواره‌ ای استارلینک پیچیده ‌تر شده است. ایلان ماسک میلیاردر امریکایی تصمیم گرفته است که نیروهای روسی باید به انترنت استارلینک وی دسترسی نداشته باشند. در همین حال، کییف حملات طیاره های بی سرنشین میان‌برد را بر سیستمهای دافع هوا و شبکه‌های لوژستیکی روسیه افزایش داده و این امر باعث شده که درونهای دوربرد بتوانند از خطوط دفاعی روسیه عبور کرده و تأسیسات نفتی و نظامی این کشور را هدف قرار دهند.

ولادیمیر زیلنسکی رییس‌جمهور اوکراین، هفته گذشته گفت که اوکراین در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۶۰۰ کیلومتر مربع از اراضی خود را پس گرفته است. رویترز می گوید که نمی تواند این ارقام را تأیید کند. در حال حاضر، مسکو تقریباً یک ‌پنجم خاک اوکراین را در کنترول خود دارد.