در حملات روز دوشنبه طیارات بی سرنشین اوکراین بر مسکو، پایتخت روسیه ۳ نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

والی مسکو ضمن اعلام این خبر گفت که سیستم های دافع هوا در طول شب گذشته ۸۱ طیاره بی سرنشین اوکراین را برفراز مسکو سرنگون کرده اند.

در همین حال، اوکراین از حمله بر ۱۴ کشتی روسی از جمله ۱۰ نفتکش، در روز یکشنبه در بحیره آزوف خبر داد.

وزارت دفاع روسیه نیز روز یکشنبه از حملات طیاره های بی سرنشین به اهدافی در بندر چورنومورسک اوکراین، یکی از بزرگ ‌ترین بنادر بحیره سیاه، خبرداد.

این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای روسی با استفاده از درون های تهاجمی چهار کشتی اوکراینی را هدف قرار داده است.

همچنان در حملات روز یکشنبه روسیه بر شهر سومی اوکراین چهار نفر کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.

در همین حال، ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین برای اشتراک در نشست ایتلاف کشورهای همکار اوکراین که شامل چندین کشور اروپایی با اضافه کانادا،‌ آسترالیا، نیوزیلند و ترکیه می‌شود،‌ روز دوشنبه وارد پاریس شد.

قرار است زیلینسکی در این نشست برنامه دفاع ضد راکت های بالستیک خود را به متحدان اروپایی ارایه کند.

در عین حال روسیه ،روز دوشنبه گفت که نشست کشورهای همکار اوکراین در پاریس را از نزدیک دنبال میکند. دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین در صحبت با خبرنگاران، کشورهای اشتراک کننده در این نشست را کشورهای خطاب کرد که به گفته او میخواهند جنگ اوکراین ادامه یابد.