سفر زیلنسکی به لندن همزمان با تشدید حملات دوربرد اوکراین بر روسیه

ولادیمیر زیلنسکی رییس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه وارد بریتانیا شد تا با اندی برنهم، صدراعظم جدید این کشور، دیدار کند.

دفتر صداراعظم بریتانیا این دیدار را نشان‌دهنده استحکام روابط دو کشور توصیف کرده وصدارعظم برنهم بر ادامه حمایت قاطع لندن از اوکراین تأکید کرد.

دو رهبر از یک پایگاه بحری بریتانیا بازدید خواهند کرد؛ جایی که برنهم از واگذاری تکنالوژی سیستم جنگ الکترونیک "استون کلوک" به اوکراین خبر خواهد داد. این اقدام به کییف امکان میدهد که این تکنالوژی رابه مقیاس وسیع تولید کند.

سیستم استون کلوک دارای اخلالگرهای الکترونیکی کوچکی است که با ایجاد اختلال، مانع شناسایی درون های مجهز به این تکنالوژی می‌شود. وزارت دفاع بریتانیا تاکنون هزاران دستگاه از این سیستم را در اختیار نیروهای اوکراینی قرار داده است.

در همین حال ،اوکراین برای دست یابی به سیستم دفاعی ضد میزایل بالستیک اروپایی نیز تلاش میورزد.

سیستم "فریا" (Freyja) یک پروژه دفاع ضد راکت بالستیک مشترک اروپایی به ابتکار اوکراین است که با هدف ارایه جایگزینی کم مصرف و قابل توسعه برای سیستم امریکایی پتریوت طراحی شده است.

اوکراین اعلام کرده است که قصد دارد نمونه اولیه این سیستم را تا نیمه نخست سال آینده آماده کند.

این پروژه با حمایت ایتلاف متشکل از ۱۰ کشور اروپایی و شماری از شرکت‌های دفاعی، در حال توسعه است.

اوکراین که برای مقابله با راکتهای بالستیک روسیه به سیستم امریکایی پتریوت وابسته است، امیدوار است با توسعه فریا و مشارکت متحدان اروپایی در تأمین تکنالوژی ‌هایی مانند رادار، حسگر و سیستم‌های رهبری، وابستگی خود را کاهش دهد.

به گفته مقام‌های اوکراینی، فریا با معماری باز طراحی می‌شود تا کشورهای مختلف بتوانند تجهیزات ساخت خود را در این سیستم به کار بگیرند. کییف همچنین امیدوار است این سیستم ظرف یک سال آینده به مرحله عملیاتی برسد.

تداوم حملات دوربرد

در حمله طیاره های بی سرنشین اوکراین بر منطقه روستوف در جنوب روسیه ، پنج نفر از جمله یک کودک کشته شدند. والی این منطقه به روز دوشنبه گفت که در این حمله چندین ساختمان مسکونی، انبار و یک سرپناه افراد بی‌خانه نیز آسیب دیده‌اند.

والی منطقه روستوف گفت که سیستم های دافع هوای روسیه حدود ۵۰ درون اوکراینی را بر فراز منطقه روستوف سرنگون کرده است.

وی افزود هشت نفر در شهر روستوف زخمی شده‌اند که حال یکی از آنان وخیم است.

روسیه نیز به حملات راکتی و درون بر اوکراین ادامه میدهد، یک مقام محلی اوکراینی گفت که در حملات روسیه به زیرساخت‌های بندری اوکراین در منطقه جنوبی میکلایف در روز یکشنبه و صبح روز دوشنبه، یک نفر کشته شد و به سه کشتی غیرنظامی آسیب رسیده است.

اداره بنادر بحری اوکراین آسیب رسیدن به کشتی ها را تائید کرده افزود که در این حملات درکنار کشته شدن یک نفر چند تن دیگر زخمی شده اند، اما تعداد دقیق مجروحان را اعلام نکرد.

در یک انکشاف دیگر، خبرگزاری اینترفکس روز دوشنبه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای روسی دو قریه در شرق اوکراین را تصرف کرده اند. این ادعای روسیه از سوی اوکراین و منابع مستقل تائید نشده است.

در هفته‌های اخیر، روسیه و اوکراین فعالیت‌های نظامی خود را در بحیره سیاه و بحیره آزوف و اطراف آن افزایش داده‌اند و هر دو طرف ده‌ها نفتکش و کشتی‌های باربری، را هدف حملات خود قرار داده‌اند.

از سوی هم ، کرملین روز دوشنبه گفت که تاکنون هیچ اطلاعات مشخص یا ملموسی درباره پیشنهادهای جدید برای ختم جنگ اوکراین، دریافت نکرده است. این اظهارات در آستانه دیدار متوقعه، ولادمیر زیلنکسی رییس جمهور اوکراین با دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، در واشنگتن مطرح شد.

یک منبع اوکراینی هفته گذشته گفته بود که مقام‌های امریکایی و اوکراینی در حال بررسی پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس هوایی هستند تا آن را در دور جدید مذاکرات صلح به طرف روسی ارایه کنند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به این گزارش‌ها گفت: "این خبر چند روز پیش منتشر شد، اما تاکنون چیزی فراتر از گمانه‌زنی رسانه‌ها نیست".



