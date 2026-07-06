یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان برای رسیدگی به بحران بشری و چالشهای ناشی از بازگشت گسترده پناهجویان، به مشارکت فعال زنان و مردان نیاز دارد.
الکساندر دی کرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد(یواندیپی) که اخیراً به افغانستان سفر کرده است، این اظهارات را هنگام بازدید از یک مرکز قالینبافی در ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ، مرکز که شماری از زنان بازگشته به افغانستان در آن مشغول کار هستند، بیان کرد.
دی کرو گفت: "برای مقابله با چالشهای موجود، به مشارکت همه نیاز است. افغانستان باید از تمامی ظرفیتها و استعدادهای موجود بهره بگیرد؛ چه زنان و چه مردان".
براساس آمار سازمان ملل، از ماه سپتمبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش میلیون شهروند افغانستان پس از تشدید سیاستهای مهاجرتی ایران و پاکستان به کشور بازگشتهاند.
بازگشت گسترده مهاجران به کشوری که دههها جنگ، بیثباتی و مشکلات اقتصادی را تجربه کرده، چالشهای بزرگی را در زمینه مسکن، اشتغال و دسترسی به خدمات صحی ایجاد کرده است.
مدیر برنامه توسعه سازمان ملل از مقامهای حکومت طالبان در افغانستان خواست تا زمینه دسترسی دختران و زنان به آموزش، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی را فراهم کنند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ محدودیتهای گستردهای را بر زنان وضع کردهاند. دختران از ادامه تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدهاند و زنان نیز از فعالیت در شماری از مشاغل و حضور در برخی مکانهای عمومی منع شدهاند.
حکومت طالبان از سپتمبر ۲۰۲۵ کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را نیز ممنوع اعلام کرد؛ اقدامی که با انتقاد و محکومیت گسترده سازمان ملل روبهرو شده است.
برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یوانسیاچآر) که همراه با الکساندر دی کرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، به افغانستان سفر کرده است، به خبرگزاری فرانسه گفت که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل "محدودیت بزرگی بر توانایی ما برای ارایه خدمات و کمکرسانی به مردم افغانستان" ایجاد کرده است.
صالح گفت: "افغانستان شایسته حمایت است، اما برای ارایه این حمایتها نیاز به همکاری و تعامل وجود دارد."
او همچنین گفت که آینده افغانستان وابسته به استفاده از ظرفیتهای تمامی شهروندان این کشور است و زنان، مردان، دختران و پسران باید بتوانند در ساختن آینده کشورشان نقش داشته باشند. این مقام سازمان ملل تاکید کرد که توسعه افغانستان بدون مشارکت زنان و دختران امکانپذیر نخواهد بود.
سفر دو مقام ارشد سازمان ملل متحد به افغانستان در حالی صورت میگیرد که این کشور از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ با رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، گسترش فقر و کاهش چشمگیر کمکهای خارجی روبهرو بوده است.
افغانستان از زمان بازگشت گروه طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ با رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، گسترش فقر و کاهش چشمگیر کمکهای خارجی روبهرو بوده است. نهادهای بشردوستانه هشدار میدهند که بدون حمایتهای مالی فوری، دسترسی میلیونها افغان به خدمات اولیه با چالشهای عمیقتری روبرو خواهد شد.
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