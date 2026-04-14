سازمان ملل متحد: افغانستان بزرگترین بحران بشری در جهان باقی مانده است

سازمان ملل متحد میگوید نیمی از مردم افغانستان به کمکهای بشری نیاز دارند و هشدار داده است که در سال جاری میلادی افغانستان بار دیگری از جمله کشورهای خواهد بود که مردم آن با بزرگترین بحران بشری مواجه خواهند بود.

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان ( یونیسف) و ادارات دیگر همکار در گزارش تازه شان در مورد وضعیت بشری افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته اند که در سال جاری میلادی نیمی از نفوس افغانستان به کمکهای بشری نیاز خواهند داشت.

دراین گزارش که به روز سه شنبه ۱۴ اپریل منتشر شده، گفته شده که سالها جنگ، وضعیت ضعیف اقتصادی و محروم شدن شهروندان از حقوق اساسی شان عواملی است که نه تنها باعث افزایش بحران بشری شده است، بلکه در عین زمان سبب کاهش کمکهای بین المللی به این کشور نیز شده است.

در گزارش یونیسف گفته شده که در سال ۲۰۲۶ به طور تخمینی ۲۱،۹ میلیون افغان که ۱۱،۶ میلیون آنرا کودکان تشکیل میدهند به کمکهای بشری ضرورت دارند.

ملل متحد میگوید برای فراهم کردن کمکهای عاجل به ۱۸ میلیون نفر در افغانستان به ۱،۷ میلیارد دالر نیاز دارد.

این سازمان میگوید که تغیرات اقلیمی، آفات مکرر طبیعی، قلت مواد خوراکی و بازگشت شماری زیادی از مهاجرین از کشورهای همسایه از جمله عوامل مهم دیگری است که مردم افغانستان را به کمکهای بیشتر محتاج کرده است.

اداره کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش جدید خود نگاشته است که آفات طبیعی ساحات وسیعی از افغانستان را متاثر کرده و افغانها را با چالشهای بی سابقه ای روبروکرده است.

به گفته اوچا حدود ۷۳ هزار نفر از این وقایع طبیعی به نحوی متاثر شده و هزاران باب منازل مسکونی تخریب شده است.