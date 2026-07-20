اوچا: پنج میلیون کودک و مادر در افغانستان به کمک عاجل غذایی نیازمند اند

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز دوشنبه گزارش داد که نزدیک به پنج میلیون مادر و کودک در افغانستان امسال به حمایت فوری تغذیه‌ای نیاز خواهند داشت و این امر بر بحران انسانی عمیق‌تری تاکید می کند که این کشور جنگ‌زده را درگیر کرده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان در حساب کاربری X خود نوشت: " برای میلیون‌ها مادر در افغانستان، این به معنای حفظ امید با وجود تهدید سوءتغذیه است."

این دفتر تأکید کرد که اقدامات بشردوستانه به موقع هنوز می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد و از آسیب‌های درازمدت به نسلی جلوگیری کند که از سال‌ها بحران آسیب دیده‌اند.

اوچا همچنان گفته است افغانستان با حدود ۶۰۰ مورد مرگ از هر ۱۰۰ هزار زن باردار، بلندترین میزان مرگ و میر باروری را در جهان دارد.

اوچا می افزاید زنان و دختران به طرق مختلف به طور نامتناسبی تحت تأثیر بحران جاری انسانی قرار گرفته‌ اند.

اولگاه چریفکو سخنگوی اوچا نقش زنان را در ارایه خدمات صحی برجسته می سازد و می گوید" زنان نقش حیاتی در ارایه خدمات نجات‌بخش از جمله مراقبت‌های صحی در سراسر کشور ایفا می‌کنند و نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که محدودیت مشارکت زنان در امور عمومی و فرصت‌های شغلی، هم پاسخگویی بشردوستانه و هم توانایی زنان و دختران را برای دریافت و دسترسی به خدمات نجات‌بخش، محدودتر کند."

اوچا می افزاید که کارمندان صحی زن به حمایت پایدار نیاز دارند و این خدمات باید گسترش یابد.

ادیبه صافی متخصص امراض داخله کمبود قابله ها و عدم دسترسی زنان به مراکز صحی را از دلایل عمده مرگ و میر مادران می داند.

ادیبه صافی می گوید:" کمبود متخصصین ولادی و نسایی، پرسونل طبی، کمبود قابله ها و عدم دسترسی به عملیات خانه ها، عدم دسترسی به مراکز صحی ، فاصله دور مراکز صحی و راه های صعب العبور مواصلاتی است که فیصدی مرک و میر ماردان در افغانستان را افزایش می بخشد."

چند روز پیش صندوق پولی ملل متحد برای کودکان نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرد و اظهار داشت که ۳.۷ میلیون کودک زیر سن پنج سال در افغانستان، در معرض خطر شدید سوءتغذیه حاد قرار دارند.

افغانستان همچنان با یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان دست و پنجه نرم می‌کند که ناشی از فروپاشی اقتصادی، شوک‌های اقلیمی و دسترسی محدود به خدمات ضروری است.