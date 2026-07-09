معرفی نماینده جدید ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان

یک منبع موثق دپلوماتیک در مقر سازمان ملل متحد به صدای امریکا گفت که انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل خانم رباب فاطمه، سفیر اسبق بنگله دیش درملل متحد و معاون منشی عمومی در امور کشور های کمتر توسعه یافته، را به حیث نماینده خاص خود برای افغانستان پیشنهاد کرده و قرار است که به زودی خبر آن از طرف دفتر منشی عمومی اعلام شود.

این منبع گفت پیشنهاد منشی عمومی در مورد انتصاب خانم فاطمه به این سمت به روز چهارشنبه صورت گرفت و به اساس پروتوکول پس از چهل و هشت ساعت سکوت، در صورت عدم موجودیت مخالفتی، رسما اعلام می گردد.

پیشنهاد انتصاب خانم فاطمه در حالی صورت می گیرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن ماموریت هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برای یک سال دیگر تمدید شد.

هر پنج عضو دایمی و ده عضو دوره‌ای شورای امنیت با اکثریت آرا به حمایت از قطعنامۀ تمدید ماموریت یوناما رای مثبت دادند.

قطعنامۀ جدید که انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد به درخواست برخی اعضای شورای امنیت به شمول ایالات متحده آن را ترتیب کرده بود، خواستار بازنگری استراتیژیک برای بهبود کارآیی یوناما گردید.

جنیفر لوسیتا، نمایندۀ جایگزین ایالات متحدۀ امریکا در امور ویژۀ سیاسی در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید به تلاش‌های خود برای صلح، امنیت و ثبات در افغانستان ادامه دهد.

نمایندۀ ایالات متحده در این نشست خواستار معرفی فوری نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان شد و نیز تاکید کرد که ایالات متحده مشتاقانه منتظر بازنگری استراتیژیک ماموریت یوناما است.