زنگ خطر سازمان ملل متحد؛ صدها کودک افغان قربانی خشونت شدند

سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره کودکان و درگیریهای مسلحانه اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، صدها کودک در افغانستان قربانی خشونتها و موارد نقض جدی حقوق کودکان شدهاند.
در گزارش سالانه منشی عمومی سازمان ملل متحد که روزشانزدهم جون منتشر شد، آمده است که این نهاد یکهزار و ۷۰ مورد نقض جدی حقوق کودکان را در افغانستان ثبت و تایید کرده است که در مجموع ۶۰۰ کودک را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، از میان کودکان آسیبدیده، ۴۸۸ تن پسر، ۱۰۱ تن دختر و جنسیت ۱۱ تن دیگر مشخص نشده است.
این سازمان گفته است که ۲۰۴ پسر توسط طالبان جذب و مورد استفاده قرار گرفتهاند. به گفته این نهاد، ۶۲ کودک در فعالیتهای رزمی و ۱۴۲ کودک دیگر در نقشهای پشتیبانی به کار گرفته شدهاند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ۳۹۰ کودک در افغانستان کشته و زخمی شدهاند. از این میان، ۱۰۰ کودک جان باخته و ۲۹۰ کودک دیگر زخمی شدهاند.
سازمان ملل میگوید که بیشتر این تلفات در نتیجه انفجار مهمات باقیمانده از جنگ، ماینها، مواد انفجاری دستساز و همچنین حملات هوایی و گلولهبارانهای مرزی رخ داده است.
این گزارش همچنین شش مورد خشونت جنسی علیه دختران را ثبت کرده است. به گفته سازمان ملل متحد، این موارد شامل چهار مورد ازدواج اجباری، یک مورد اقدام به تجاوز و یک مورد تجاوز جنسی بوده است که به طالبان نسبت داده شده است.
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