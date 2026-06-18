ملل متحد: گرسنگی حاد در افغانستان رو به وخامت است

برنامۀ جهانی غذا پیشبینی کرده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود.
ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که گرسنگی حاد در ۱۳ ساحۀ بحرانزدۀ، از جمله افغانستان، در ماههای آینده تشدید خواهد شد و در حال حاضر حدود ۲۶۶ میلیون نفر در سراسر جهان با ناامنی غذایی حاد روبهرو اند.
ملل متحد افغانستان را یکی از آسیبپذیرترین کشورها و با کمترین آمادگی برای مدیریت پیامدهای اقلیمی خوانده و گفته است که خشکسالیهای مکرر و کمبود آب، تولید غذا را تضعیف کرده و وابستگی به کمکهای بشردوستانه را افزایش داده است.
در همین حال برنامهٔ غذایی جهان پیش بینی کرده است که ۱۷.۴ میلیون افغان در سال ۲۰۲۶ شدیداً دچار ناامنی غذایی بوده و ۴.۹ میلیون مادر و طفل دچار سوتغذیه خواهند شد.
بر اساس گزارش ملل متحد، درگیریها، کمبود منابع مالی و شوکهای اقلیمی، میلیونها نفر را بیش از پیش به آستانۀ قحطی نزدیک کرده است.
گزارش مشترک جدید ادارۀ غذا و زراعت و برنامۀ جهانی غذا، نشان میدهد که انتظار میرود شرایط بین ماههای جون تا نومبر ۲۰۲۶ وخیمتر شود.
در حال حاضر حدود ۲۶۶ میلیون نفر با سطوح بلند عدم مصوونیت غذایی حاد مواجه اند.
این گزارش اعلام کرده است که سودان، سودان جنوبی، یمن و فلسطین همچنان نگرانکنندهترین مناطق از نظر خطر گرسنگی و قحطی به شمار میروند.
همچنین نایجریا وسومالیا بهتازگی به این فهرست اضافه شدهاند؛ زیرا شرایط در این کشورها رو به وخامت گذاشته و خطر وقوع قحطی، افزایش یافته است.
گروه