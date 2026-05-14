یوناما شدیدا نگران بازداشت خودسرانه خبرنگاران توسط طالبان است

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، از توقیف حداقل سه خبرنگار توسط مقام های طالبان به دلیل اتهامات نامعلوم عمیقا ابراز نگرانی می کند.

یوناما همچنان از گزارش های نگران است که حاکی از تعرض بر خبرنگاران و مصادره اموال آنها در حین تلاشی توسط طالبان است. مرکز خبرنگاران افغانستان به روز یکشنبه نهم می با نشر خبرنامه ای گفت که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران طلوع نیوز و همچنان جاوید نیازی خبرنگار خبرگزاری "پیگرد" توسط استخبارات طالبان بازداشت گردیدند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

یوناما خواستار وضاحت در مورد اساس قانونی و اتهامات وارده بر خبرنگاران توقیف شده است، و نیز خواهان روند قضایی عادلانه و رعایت حقوق خبرنگاران مذکور در همه حالت شده است.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید مطبوعات آزاد، مستقل و مصئون برای تامین شفافیت، پاسخگویی و سلامت جامعه افغانستان ضروری است. از زمان به قدرت رسیدن در آگست ۲۰۲۱، طالبان بخش رسانه‌های مستقل افغانستان را نابود کرده و آن را با امپراتوری تبلیغاتی خود جایگزین کرده‌اند.

یوناما همچنان مقام های حاکم در افغانستان را تشویق میکند که مکلفیت های شان را بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر رعایت نموده و اطمینان حاصل نمایند که خبرنگاران بدون هراس، آزار و اذیت و اقدامات تلافی جویانه وظایف خویش را انجام دهند.

حکومت طالبان در مورد بازداشت سه خبرنگار اظهار نظر نکرده اما همواره انتقاد نهاد های داخلی و خارجی از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان را رد کرده و مقامات این گروه گفته اند که خبرنگاران و رسانه ها در این کشور بر اساس احکام شریعت اسلامی فعالیت دارد.

مقام های طالبان تعدادی از روزنامه ‌نگارانی را که برای رسانه‌های تبعیدی گزارش تهیه می‌کردند، دستگیر کرده و صدها نفر را مجبور به فرار به کشورهای همسایه کرده‌اند.