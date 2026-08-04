کریستینا مارکوس لاسن، نمایندۀ دنمارک در سازمان ملل متحد، پنجمین سالگرد حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان را "سالگرد بسیار شوم" خواند.

لاسن که در ماه اگست ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد، روز دوشنبه سوم اگست در یک کنفرانس خبری گفت که این شورا در ماه روان بر پیامدهای پنج سال حاکمیت طالبان، به‌ویژه برای زنان و دختران، تمرکز خواهد کرد.

لاسن گفت: "به باور ما، این یک سالگرد بسیار شوم است؛ پنج سال از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد. ما نیز به نوعی از این مناسبت یادبود خواهیم کرد. بخشی از تمرکز ما در این ماه بر این موضوع و پیامدهای گستردۀ آن بر مردم افغانستان، به ویزه زنان و دختران، معطوف خواهد بود."

او گفت که دنمارک همواره در زمانی که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده داشته است، خواستار احترام به قوانین بین‌المللی، به شمول قوانین بشردوستانه شده و موضوع زنان، صلح و امنیت را در اولویت قرار داده است.

رییس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد نگفت که آیا در ماه روان نشستی در مورد افغانستان در این شورا برگزار خواهد شد یا نه.

طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ رویکرد سختگیرانه‌ای را در پیش گرفته و محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق و آزادی‌های مدنی و اجتماعی زنان، به شمول منع آنان از آموزش و کار وضع کرده اند.

سازمان ملل متحد همواره از حکومت طالبان خواستار لغو این محدودیت‌ها شده و هشدار داده است که تداوم آن بحران موجود بشری را در افغانستان عمیق‌تر می‌کند.