هیگست: نخستین سیستم دفاع راکتی 'گنبد طلایی' با موفقیت آزمایش شد

پیت هیگست، وزیر جنگ ایالات متحدهٔ امریکا، اعلام کرد که نخستین آزمایش برنامه دفاع راکتی "گنبد طلایی برای امریکا" موفقانه انجام شده است؛ اقدامی که به گفته او گام مهمی در ایجاد یک سپر دفاعی چندلایه برای حفاظت از خاک امریکا در برابر تهدیدهای مدرن به شمار میرود.
هیگست در شبکه ایکس نوشت: "تکنالوژی پیشرفتهٔ انرژی هدایتشده به کار گرفته شد و سیستم ]انهدام خودکار دفاعی[ به شکلی بینقص و خودکار، مجموعهای از تهدیدهای ورودی را شناسایی، هدفگیری و منهدم کرد. این آزمایش طبق برنامه اجرا شد و در عین زمان تمامی تهدیدها را رهگیری و نابود کرد."
او این آزمایش را یک "نقطهعطف تاریخی" خواند که تنها به لطف "لایحه بزرگ و زیبای واحد" ممکن شد؛ لایحهای که بودجه لازم را برای تحقق نهاییترین مرحله سپر راکتی برای محافظت از امریکا در اختیار پنتاگون قرار داد.
به گفته هیگست، برنامه "گنبد طلایی" یکی از اولویتهای استراتژیک اداره ترمپ است و هدف آن تقویت توانایی امریکا برای دفاع در برابر راکتهای بالستیک، میزایلهای کروز، طیارههای بیسرنشین و سایر جنگ افزارهای پیشرفته است.
هیگست تاکید کرد که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا در حال تبدیل دیدگاه "ابتکار دفاع استراتژیک" رییسجمهور ریگن به واقعیت است.
وزیر جنگ امریکا نوشت: "با گنبد طلایی، وزارت جنگ از سرزمین ما با قدرتی بیش از هر زمان دیگری دفاع خواهد کرد. گنبد طلایی واقعی است، قدرتمند است و مطابق برنامه در مسیر پیشرفت قرار دارد."
در ۲۰ جنوری ۲۰۲۵، دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، در دستورالعملی اعلام کرد که ایالات متحده با "استقرار و حفظ یک سپر دفاع راکتهای نسل بعدی، دفاع مشترک از شهروندان و کشور خود را تأمین خواهد کرد."
رییس جمهور ترمپ با اشاره به اختیاراتش بر اساس قانون اساسی و قوانین ایالات متحدهٔ امریکا، از جمله به عنوان سر قوماندان اعلی نیروهای مسلح ایالات متحده، نوشت:"تهدید حمله از سوی راکتهای بالستیک، هایپرسونیک، کروز و دیگر حملات پیشرفته هوایی، همچنان بزرگترین تهدید فاجعهبار برای ایالات متحده به شمار میرود."
او با اشاره به تلاش رونالد ریگن، ریسجمهور پیشین امریکا، برای "ایجاد یک دفاع مؤثر در برابر حملات هستهای" افزود: "آن برنامه به پیشرفتهای تکنالوژی بسیاری انجامید، اما قبل از دستیابی به اهداف خود لغو شد."
رییسجمهور امریکا گفت:"از زمان خروج ایالات متحده از پیمان راکتهای ضد بالستیک در سال ۲۰۰۲ و آغاز توسعه دفاع راکتی محدود برای خاک ایالات متحده، سیاست دفاع راکتی رسمی تنها بر پیشی گرفتن از تهدیدات کشورهای یاغی و پرتابهای میزایلهای تصادفی یا غیرمجاز متمرکز بوده است".
به باور رییس جمهور ترمپ، طی ۴۰ سال گذشته، به جای کاهش تهدید، تهدید ناشی از تسلیحات جدید استراتژیک با توسعه سیستم پرتاب نسل جدید و قابلیتهای دفاع راکتی یک پارچه توسط رقبای همسطح و نزدیک به همسطح پیچیدهتر و شدیدتر شده است.
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