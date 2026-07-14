سنتکام از آغاز دور تازۀ حملات بر ایران و از سرگیری محاصرۀ آبی خبرداد

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام)، اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت شرق امریکا، دور تازه‌ای از حملات را علیه ایران آغاز کرده اند.

سنتکام بعد از چاشت سه شنبه (۱۴ جولای) در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس با بیان این خبر گفت که این حملات را به هدف "ادامۀ تضعیف توانمندی‌های ایران که در حمله به کشتیرانی تجارتی در تنگۀ هرمز استفاده می‌شود" انجام داده اند.

سنتکام همچنین افزود: "این حملات هم‌زمان با آمادگی نیروهای امریکایی برای از سرگیری محاصرۀ آبی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران انجام می‌شود و این محاصره از ساعت ۴ بعد از چاشت به وقت شرق امریکا به اجرا درآمد.؛

در این پیام که یک ساعت بعد در حساب رسمی سنتکام در شبکۀ اجتماعی ایکس منتشر شد آمده است که این فرماندهی، "محاصرۀ آبی کشتی‌هایی را که از بنادر و مناطق ساحلی ایران تردد می‌کنند یا به سوی آن‌ها در حرکت اند، از سر گرفتند."

سنتکام در ادامه تاکید کرده است که در حال حاضر "بیش از ۲۰ کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده و صدها طیارۀ نظامی، در سراسر شرق‌میانه در حال عملیات اند."

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا در این پیام افزوده است: "نیروهای امریکایی همچنان هوشیار، مرگبار و آماده باقی مانده اند."

پیش از این، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۴ جولای اعلام کرد که از طرح پیشین خود برای دریافت حق العبور ۲۰ درصدی از تمامی کشتی‌های باری عبوری از تنگه هرمز صرف‌نظر کرده است، و به جای آن بر گسترش همکاری‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری با کشورهای حوزه خلیج فارس تمرکز خواهد کرد.

رییس جمهور امریکا در پیامی در شبکه اجتماعی "تروث سوشیل " نوشت که تنگۀ هرمز به روی "تمامی کشتی‌ها، به استثنای ایران "باز خواهد ماند.

او همچنین اعلام کرد که ایالات متحده به جای اعمال حق العبور عمومی برای عبور کشتی‌ها، "محاصره کامل " را تنها علیه کشتی‌هایی اجرا خواهد کرد که به بنادر ایران رفت‌وآمد می‌کنند یا هرگونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند.