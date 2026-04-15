نشست سنای امریکا در مورد آوردن اصلاحات در سازمان ملل متحد

پس از آنکه واشنگتن ملل متحد را به "ناکامی" در انجام مسوولیت‌هایش متهم کرد، کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۵ اپریل (۲۶ حمل) نشستی را درباره اصلاحات در سازمان ملل برگزار می‌کند.

این نشست تحت عنوان " اصلاحات در سازمان ملل متحد: ارزیابی تلاش‌ها و اولویت‌های امریکا" برگزار می‌شود.

این کمیتهٔ تأثیرگذار که سیاست خارجی و کمک‌های خارجی ایالات متحده را بررسی می‌کند، مایک والتز، سفیر کنونی امریکا در ملل متحد، و جف بارتوس، نمایندهٔ امریکا برای اداره و اصلاحات سازمان ملل متحد را به پرسش خواهند گرفت.

والتز در جریان یک جلسهٔ استماعیهٔ کانگرس ایالات متحده در ۲۰ مارچ سال روان خواستار اصلاحات در سازمان ملل متحده شده بود.

او به قانونگذاران امریکایی گفت: "سازمان ملل واقعاً نیاز دارد به آنچه ما آن را اصول اولیه و مأموریت اصلی‌اش از زمان تأسیس می‌نامیم، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، برگردد. "

او گفت بودجه سازمان ملل متحد در ۲۵ سال گذشته "چهار برابر" شده اما ایالات متحده چهار برابر شدن صلح و امنیت در سراسر جهان را ندیده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده نیز اوایل سال روان از سازمان ملل متحد به‌خاطر "ناکامی" در انجام مسوولیت‌هایش، از جمله حل جنگ‌ها، انتقاد کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر ماه مارچ قطعنامه‌ای را تصویب کرد تا راه را برای اصلاحات سرتاسری در این سازمان هموار ساخته و این نهاد را "موثرتر، منسجم‌تر و بهتر مجهز برای ارایه نتایج در جهانی در حال تغییر" تبدیل کند.