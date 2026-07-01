موج شدید و کم‌سابقه گرما هم‌زمان بخش‌های گسترده‌ای از اروپا و ایالات متحده را فرا گرفته و مقام‌های صحی و هواشناسی نسبت به خطرهای ناشی از دمای بسیار بالا، افزایش تلفات و فشار بر زیرساخت‌های انرژی هشدار داده‌اند.

در اروپا، دمای هوا در شماری از کشورها از ۴۰ درجه سانتی‌گراد فراتر رفته و ریکارد های تازه‌ای در کشورهای مختلف ثبت شده است. آلمان، فرانسه، پولند، جمهوری چک، دنمارک و چند کشور دیگر روزهای کم‌سابقه‌ای را از نظر گرما تجربه کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند این موج گرما یکی از شدیدترین رویدادهای ثبت‌شده در تاریخ اروپا به شمار می‌رود.

گرمای شدید باعث تعطیلی برخی مکاتب، لغو گردهمایی‌های عمومی، اختلال در شبکه‌های حمل‌ونقل و آسیب به زیرساخت‌ها شده است. در برخی مناطق، جاده‌ها بر اثر گرمای شدید تغییر شکل داده و حرکت قطارها با محدودیت روبه‌رو شده است. هم‌زمان، شفاخانه‌ها با افزایش مراجعه بیماران مبتلا به گرمازدگی و مشکلات تنفسی مواجه استند.

در ایتالیا، کشورهای بالکان و بخش‌هایی از اروپای مرکزی نیز مقام‌ها هشدارهای سطح بالا صادر کرده‌اند و خطر آتش‌سوزی جنگل‌ها افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که یک هزار نفر از اثر گرمای شدید در روزهای اخیر در اروپا جان باخته است.

هم‌زمان در ایالات متحده یک «گنبد حرارتی» مناطق وسیعی از شرق و مرکز این کشور را دربر گرفته است. اداره ملی هواشناسی ایالات متحده هشدار داده است که ترکیب دمای بالا و رطوبت زیاد، شرایط خطرناکی را برای میلیون‌ها نفر ایجاد خواهد کرد و در برخی مناطق، درجه حرارت به بیش از ۴۵ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

این موج گرما همچنین مصرف برق را به شدت افزایش داده است. شرکت‌های برق در امریکا هشدار داده‌اند که استفاده گسترده از دستگاه‌های سرد کننده می‌تواند تقاضا برای برق را افزایش دهد د و فشار زیادی بر شبکه‌های توزیع برق وارد کند.

دانشمندان و پژوهشگران اقلیم می‌گویند تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی سبب گرم شدن هوا، میشود. به گفته آنان، اروپا سریع‌تر از میانگین جهانی در حال گرم شدن است و رخدادهایی که زمانی استثنایی به شمار می‌رفت، اکنون با فاصله زمانی کوتاه‌تری تکرار می‌شوند.

مقام‌های صحی در هر دو سوی اقیانوس اطلس از شهروندان خواسته‌اند در ساعت‌های اوج گرما از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند، آب کافی بنوشند و به سالمندان، کودکان و بیماران توجه ویژه داشته باشند؛ زیرا این گروه‌ها بیش از دیگران در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند.