امریکا در روز یادبود، نظامیان جان‌ باخته راگرامی میدارد

از آخرین روز دوشنبه ماه می به عنوان روز یادبود در ایالات متحده بزرگداشت میشود. به مناسبت از این روز به قربانی های مردان وزنان که درصفوف قوای مسلح امریکا جانهای شانرا از دست داده اند، ارج گذاری میشود.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا در مراسم گذاشتن اکلیل گل در قبرستان ملی آرلینگتن، در نزدیکی واشنگتن دی سی، شرکت کرد و از قربانی های سربازان کشته شده امریکایی و خانواده های آنان تقدیر کرد.

پیت هیگست، وزیر جنگ ایالات متحده، به مناسبت این روز در شبکه ایکس نگاشته است:"هیچ عشقی بزرگتر از این وجود ندارد که جان خودرا برای دوستانش فداکند. برماست که همیشه مدیون قربانی های آنان باشیم و هرگز امریکایی های شجاع را که جان های شانرا فدا کردند، فراموش نکنیم."

به روز شنبه سربازان اردوی امریکا درقبرستان ملی آرلینگتن روی قبر ۲۶۰ هزار عسکر پرچم ایالات متحده را نصب کردند.

یک قسمت جالب دیگر مراسم یاد بود امسال،نمایش دیواراز گل‌های شقایق سرخ در پارک ملی شهر واشنگتن دی سی بود. ۶۰۰ هزار گل شقایق از سربازان نمایندگی میکرد که از زمان جنگ جهانی اول تا کنون در نبرد کشته شده‌اند.

جیول ویرگاس یکی از سربازان بازنشسته ای نیروهای بحری ایالات متحده میگوید هدف از این نمایش این است که بازدیدکنندگان در مورد روز یاد بود کمی مکث کنند و به معنی واقعی این روز توجه کنند.

برگزاری رسم و گذشت در شهر واشنگتن دی‌سی و شماری دیگر از شهرهای ایالات متحده، بخش دیگری از مراسم بزرگداشت از روز یادبود است.

تعداد زیادی از امریکایی‌ها، این روز را با بازدید از آرامگاه‌ها و گذاشتن گل بر روی گور عزیزان شان، گرامی می‌دارند. در این روز، بازارهای مالی، اداره پست و اکثر مغازه‌ها در سرتاسر ایالات متحده مسدود اند.

ریشه‌های تعطیلات روز یاد بود به دوره‌ ای پس از جنگ داخلی امریکا در دهه ۱۸۶۰ بازمی‌گردد و این روز در سال ۱۸۸۸ از سوی کانگرس امریکا به رسمیت شناخته شد.











